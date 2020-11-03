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Senegal Maarif'ten, okullarına ismi verilen ünlü tarihçi Iba Der Thiam için taziye mesajı

Senegal'deki Maarif Okulları, ülkenin en önemli tarihçilerinden Prof. Iba Der Thiam'ın hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı yayımladı.

Senegal Maarif'ten, okullarına ismi verilen ünlü tarihçi Iba Der Thiam için taziye mesajı
AA

Kurumun Facebook hesabından paylaşılan mesajda, Senegal'deki Maarif Okulları bünyesindeki bir okulun Thiam'ın adını taşıdığı hatırlatılarak, ünlü tarihçinin ölüm haberinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Mesajda, başta Thiam'ın ailesi olmak üzere Senegal halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Türkiye Maarif Vakfı, FETÖ'nün Senegal'de ilk açtığı okula, 20 Ocak 2018'de Thiam'ın adını vermişti.

Thiam, 1 Kasım'da Dakar'da bir hastanede yaşamını yitirmişti.

- "Yükselen Afrika" projesine katkı sağlamıştı

Iba Der Thiam, 26 Şubat 1937'de ülkenin orta kısmında yer alan Kaffrin bölgesinde doğdu.

Senegal'in ikinci Cumhurbaşkanı Abdou Diouf zamanında Milli Eğitim Bakanlığı görevinde bulunan Thiam, aynı zamanda UNESCO Bilimsel Komitesi üyesi olarak da görev yaptı.

Senegal'in sömürgecilik dönemi ve sendikal mücadeleye ilişkin yaptığı birçok çalışmayla Thiam, ülkenin en önemli tarihçilerinden biri haline geldi.

Thiam, Anadolu Ajansının 2017'de hayata geçirdiği "Yükselen Afrika" projesinin Senegal ayağına da katkı sağladı.

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