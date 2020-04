Senegal’de Türkiye Maarif Vakfı okulları uzaktan eğitime öncülük etti - DAKAR

AA

Tüm eğitim-öğretim faaliyetlerine 14 Mart'ta süresiz ara verilen ülkede, başkent Dakar, Saint Louis ve Thies kentlerindeki TMV okulları çok kısa süre içerisinde uzaktan eğitimin altyapısını kurdu.Ülkede 16 Mart-27 Mart tarihleri arasındaki iki haftalık ara dönem tatili bitmeden uzaktan eğitime başlayan TMV okullarını bazı yabancı özel okullar ancak bir ay sonra takip edebildi.Dakar Maarif Koleji Müdürü Recep Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un dünyada yayıldığı ilk andan itibaren tedbir aldıklarını söyledi.Salgının İtalya'ya sıçramasıyla, bu ülkede çok sayıda Senegalli yaşadığı için hastalığın kısa sürede Senegal'e ulaşacağını öngördüklerini belirten Can, bu süreçte TMV merkezinin yönlendirmeleriyle uzaktan eğitimin hazırlıklarına başladıklarını kaydetti.Can, "Kendi personelimizle, yaklaşık 10 gün boyunca, birebir ve çevrimiçi şekilde seminerler, video konferanslar ile uzaktan eğitim platformunun nasıl kullanacağımıza dair pratik yaptık." ifadelerini kullandı.- "Uzaktan eğitimde sınıftaki sinerjiyi yakaladık"Senegal'de okullar henüz Kovid-19 nedeniyle tatil edilmemişken velileri bilgilendirme aşamasına geçtiklerini aktaran Can, bu sayede öğrencilerin yeni sisteme adapte olmasının kolaylaştığını vurguladı.Can, "Nisan ayına girmeden, tüm sınıflarda bulunan bilgisayarlar, video kameraları ve internet erişimini kullanarak kendini hazır hisseden personelimizle uzaktan eğitim sürecine başladık." diye konuştu.Derslerin sabah 9'dan öğlen 1'e kadar sürdüğünü aktaran Can, ikinci haftadan itibaren öğrenci ve öğretmenlerin sistemi tam olarak benimsediklerini kaydetti.Can, "Sınıftaki sinerjiyi uzaktan eğitimde de çevrimiçi olarak da yakaladık. Süreçte veliler de kendi çocuklarının öğrencilik hallerini bizzat gözlemleyebiliyor." dedi.TMV okullarının 3 yıldır Senegal'de eğitim hizmeti verdiğini hatırlatan Can, "Bu süreçte teknoloji ve dijital eğitim alanında ön sıralarda olduk. Uzaktan eğitim konusunda da aynı ilkeyi sürdürerek öncü olduk." değerlendirmesini yaptı.Can, Senegal'deki tüm TMV personelinin salgına rağmen tüm tedbirlere uyarak eğitim faaliyetlerine devam edeceklerini aktardı.- "Öğretmenler okula geliyor, sınıfta ders veriyor"Dakar Maarif Koleji'nin Uzaktan Eğitim Koordinatörü Maguette Medoune Diop, ilk günler biraz zorlu geçse de an itibariyle sürecin başarı şekilde ilerlediğini belirtti."İlk günlerde sınıf mevcudu düşük olsa da şu anda derslere katılım yüzde 70'in üzerinde oluyor." diyen Diop, her sınıf için kurulan çevrimiçi mesaj gruplarıyla öğrenci ve velileri devamlı olarak bilgilendirdiklerini anlattı.Diop, "Tüm dersler devam ediyor, bütün öğretmenler okula geliyor, sınıflarında bilgisayar başında ders veriyor." ifadelerini kullandı.Dakar Kolejinde Türkçe öğretmeni olarak çalışan Harun Kocaman da, yaklaşık bir aydır salgın dolayısıyla sınıfların boş olduğunu söyledi.Kocaman, alışkın olmadıkları bu durum üzücü olsa da uzaktan eğitimle öğrencilerine kavuştuklarını ifade etti."Hafta içi her gün ders yapıyoruz. Çocukların yüzde 90'ı Türkçe dersine bağlanıyor." diyen Kocaman, Türkçe öğretmenleri olarak müfredata uygun içerik oluşturduklarını, bunları belge olarak uzaktan eğitim sistemine yüklediklerini anlattı.Kocaman, öğrencilerin sisteme yüklenen içerikleri indirerek, dersleri takip edip ödevlerini yaptıklarını, bu sayede Türkçe dersinde sınıftaki başarıyı yakaladıklarını dile getirdi.- "Online derslere alıştık, sınıfta gibi hissediyorum"Kolejin lise ikinci sınıf öğrencilerinden Hatice Ndiaye, Senegal'de okulların bir aydır kapalı olduğunu, ancak Maarif Kolejindeki teknolojik imkanlar sayesinde eğitimlerini evden sürdürebildiklerini belirtti.Hatice Ndiaye, "Sınıfta olmayı tercih ederim ama bu yeni sistemde de derslerimizi anlıyoruz, öğretmenlerimiz detaylı şekilde anlatıyor, bize ödev gönderiyor, test, alıştırma gibi her türlü materyali paylaşıyor." ifadelerini kullandı.Ayrıca sistem üzerinden sınıf arkadaşlarıyla görüşebildiğini, bilgi paylaşımı yaptıklarını dile getiren Hatice, "Online derslere alıştık, sınıfta gibi hissediyorum. Sadece bazen arkadaşlarımı özlüyorum." dedi.- Öğrenci velisi: "Maarif uzaktan eğitime hızlı giriş yaptı"Hatice'nin babası Ousmane Ndiaye ise uzaktan eğitimin salgın sürecinde velilere güven hissi verdiğinin altını çizdi."Maarif uzaktan eğitime çok hızlı giriş yaptı. Diğer okullara baktığımda Maarif'in bu sistemde Senegal'e öncülük ettiğini görüyorum." diyen Ndiaye, TMV'nin süreci planlı ve sistemli bir şekilde sürdürdüğünü kaydetti.Ndiaye, sistemin erişilebilirlik açısından çok kullanışlı olduğunu ve öğrencileri yormadığını söyledi.Veli olarak dersin nasıl işlendiğini de gözleme şansını bulduklarına dikkati çeken Ndiaye, dersin hemen ardından kızından geri dönüş alabildiğini vurguladı.Ndiaye, Hatice'nin uzaktan eğitim üzerinden gördüğü Türkçe dersleri sayesinde kendisinin de Türkçe öğrendiğini söyledi.