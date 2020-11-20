Senegalli öğrencilerin tercihi Karabük Üniversitesi oldu

AA

Beraberindeki heyetle KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret eden Sow, burada yaptığı konuşmada, ülkesinden Karabük'te öğrenim görmek isteyen çok sayıda öğrencinin olduğunu söyledi.

Karabük'te öğrenim görecek öğrencilerin seçileceğini ifade eden Sow, şöyle konuştu:

"Senegal'de 15 devlet üniversitesi ve 100 özel üniversite bulunmakta. Yükseköğretim öğrenci sayısı ise 220 bin. Senegal'de üniversite okumak isteyen herkes üniversiteye yerleşebiliyor. Bu yıl 70 bin öğrenci mezun oldu ve üniversiteye yerleşti ancak Türkiye'de bulunan Karabük Üniversitesinde eğitim almak için açmış olduğumuz çağrıya kısa sürede 500 kişi başvurdu."

Karabük Üniversitesinde öğrenim görmek isteyen Senegalli öğrenciler için burs imkanının sağlandığını belirten Sow, ülkelerinde yapılan yükseköğretim sınavında ilk binde yer alan 250 öğrencinin, ocak ayının sonuna kadar KBÜ'ye kayıt için başvurabileceği ifade etti.

- "90 farklı ülkeden 10 bin öğrencimiz var"

Rektör Polat ise Senegal heyetini Karabük'te ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"Senegal ile ilişkilerimiz yeni başlıyor." diyen Polat, şunları kaydetti:

"Hızlı ve sağlıklı şekilde yol alacağımızı düşünüyorum. Karabük Üniversitesi güçlü bir üniversite. Üniversitemizi gezip incelediğinizde ne kadar güçlü olduğumuzu görebilirsiniz. 90 farklı ülkeden 10 bin öğrencimiz var. Senegal'i geçen ay ziyaret ettiğimizde üniversitemizde 1 Senegalli öğrenci vardı. Ziyaretimiz sonrasında 10'dan fazla Senegalli öğrenci üniversitemize kayıt yaptırdı. İnşallah bundan sonra ülkenizden daha fazla öğrenci ve öğretim üyesini üniversitemizde görmek istiyoruz. KBÜ'de 100'e yakın uluslararası personelimiz bulunmakta."

Senegal Cheikh Anta Diop Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmadou Aly Mbaye ve Polat, iki üniversite arasında "Akademik İş Birliği Protokolü" imzaladı.

Ziyarette, Sow'a, Senegal Yüksek Öğretim Bakanlığı Genel Sekreteri Fary Seye ve Senegal Burs Müdürü Khalifa Gaye de eşlik etti.