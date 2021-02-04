Senegalliler, Kovid-19 aşısının dağıtımında Afrika'nın ikinci plana atıldığını düşünüyor

AA

Milyonlarca doz Kovid-19 aşısı alan ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde kitlesel aşılama kampanyaları ocak ayı itibarıyla başlasa da vaka sayısı 3 milyonu geçen Afrika'da yalnızca Şeyseller ve Morityus kitlesel aşılama için adım atabildi.

Salgının başından bu yana 641 kişinin öldüğü Senegal'de ise halk aşıların dağıtımı konusunda adaletsizlik yaşandığını, fakir ülkelerin kaderine terk edildiğini düşünüyor.

AA muhabiri, başkent Dakar'da çeşitli meslek gruplarından Senegallilere, Kovid-19 aşısı ve kitlesel aşı kampanyaları hakkında görüşlerini sordu.

Emlakçılık yapan 49 yaşında Muhammed Gning, Kovid-19 aşısının Senegal'e gelmesi durumunda hiç düşünmeden aşı olacağını söyledi.

Gning, Avrupa ülkelerinde aşı kampanyalarının çoktan başladığına dikkati çekerek "Aşıların dağıtımı konusundaki adaletsizlik gerçekten utanç verici. Avrupa ülkelerinde kitlesel aşılamaya başlanırken salgına karşı daha savunmasız olan Afrika ülkelerinin elinde hiçbir şey yok. Bu bile hala geleceğimizin sömürgeci güçlerin insafında olduğunu gösteriyor." dedi.

- "İnsanlığın geri kalanı umurlarında bile değil"

Finans sektöründe çalışan iş adamı 55 yaşındaki Roger İbrahim Gueye de aşı dağıtımında yaşanan adaletsizliğe şaşırmadığını dile getirdi.

Gueye, "Zenginler kendi dediklerini yaptırıyor. İnsanlığın geri kalanı umurlarında bile değil. Bu her zaman böyle oldu. AIDS salgınında da aynısını yaşadık. Üstelik orada durum daha da kötüydü. Tüm dünya tedaviye ulaşırken biz 15 yıl bekledik. Dolayısıyla zenginlerin diktası hep böyleydi." değerlendirmesinde bulundu.

Kameraman Desire Mane de "Avrupalı, Amerikalı fark etmez hepimiz bu salgında aynı gemideyiz. Zengin ülkeler aşı alabiliyor ama Afrika ülkeleri ne yapsın? Afrika ülkelerinin aşı almaya gücü yetmiyor. Buna çözüm bulunmalı." diye konuştu.

Bakkal işleten Mamadou Aliou Diallo da Afrikalıların bu tarz durumlarda daima haksızlığa uğradığına dikkati çekerek "Salgında ya da başka hastalıklarda durum hep böyleydi. Afrika daima ikinci sırada yer aldı. Batılılar kendi halklarını aşılarken biz Afrikalıların böyle ortada kalması gerçekten üzücü." ifadesini kullandı.

- "Aşının bulunduğunu duyunca sevinmiştim ama yanılmışım"

Sokak satıcısı 56 yaşındaki Maman Oulimata Ndiaye de Kovid-19 vakalarının Afrika'ya Avrupalılar tarafından getirildiğini söyleyerek Senegal'de virüse ilk kez bir Fransız vatandaşında rastlandığını anımsattı.

Ndiaye, "Bu salgınla mücadele edecek imkanımız yok. Aşı bulunmuş ama şu an sadece zengin ülkeler yararlanıyor. Burada ne ilaç ne aşı var. Bu normal mi?" diye sordu.

Geçimini balık satarak sağlayan 53 yaşındaki Seynabou Ndiaye de salgının getirdiği ekonomik yüklerden bıktıklarının altını çizerek "Aşının bulunduğunu duyunca sevinmiştim ama yanılmışım. Sadece zengin ve güçlü ülkeler halklarını aşılayabilir. Peki biz ne olacağız? Bizi düşünen yok." dedi.

Yaklaşık 15 milyon nüfuslu ülkede salgının başından bu yana 27 bin kişi virüse yakalandı. Aralık 2020 itibarıyla artan vakalar nedeniyle 5 Ocak'tan 20 Şubat'a kadar başkentin de içinde bulunduğu Dakar ve Thies bölgelerinde 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkmak yasaklandı.

Senegal'de 28 Ocak'ta da Kovid-19'un İngiltere'de görülen türüne rastlanmıştı.