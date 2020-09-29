DHA

İzmir'in Konak ilçesinde 4 çocuk annesi Aysun K. (37),uyuşturucu ve alkolün etkisiyle sokakta karşılaştığı dini nikahlı eşi Sinan D.'ye "Seni boşayacağım başkasıyla olacağım" demesi üzerine çıkan tartışmada bıçaklandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Yeni Doğan Mahallesi 2221 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Aysun K. uyuşturucu ve alkolün etkisiyle sokakta karşılaştığı imam nikahlı eşi Sinan D. ile tartıştı. Tartışma sırasında "Seni boşayacağım, başkasıyla olacağım" diyen Aysun K., çocuklarının babası Sinan D.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Aysun K. aldığı iki bıçak darbesiyle acı içinde yere yığılırken, Sinan D. ise çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Aysun K., ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.K. burada tedaviye alınırken, S.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ŞİKÂYETÇİ OLMADI

Aysun K.'nın ifadesinde, alkol ve uyuşturucu madde kullandığını ve bunun etkisindeyken sokakta karşılaştığı dini nikahlı eşi Sinan D.'ye "Seni boşayacağım başkasıyla olacağım" dediği ve bu yüzden tartışma çıktığını söylediği öğrenildi. Tedavisine devam edilen Aysun K.'nın dini nikahlı eşi Sinan D.'den şikâyetçi olmadığı da belirtildi. Olay sırasında çiftin çocuklarının yanlarında olmadığı ifade edildi. Soruşturma sürdürülüyor.