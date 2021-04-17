Kısa sürede büyük bir ilgiye kavuşan Seni Çok Bekledim dizisi 11. yeni bölümüyle izleyenlere duygu seli yaşatmıştı. İşte 21 Nisan günü ekranlara gelecek Seni Çok Bekledim 12. yeni bölüm fragmanı...

SENİ ÇOK BEKLEDİM 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

— Seni Çok Bekledim (@Scbdizi) April 14, 2021

SENİ ÇOK BEKLEDİM 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadir, gemileri yakmış, Cemal’e karşı savaş baltalarını çıkarmıştır. Kardeşi Erol’la işbirliği yaparak şirketteki hisse dengesini lehine çevirme kararı alır. Ancak tam bu sırada öğrendikleri aklını fena halde karıştırır. Ayliz, yaşadığı şokun etkisindedir. Tesellisi, durumdan habersiz olsa bile, her zaman yanında olan Kadir’dir.

İsmet, Cemal’in baskısıyla bildiklerini Kadir’le paylaşamaz. Yine de öğrendiği bilgi, başına bela olur. Karısı Songül’le birlikte kan donduran bir olayla yüzleşirler. Cemal, bir an önce hamlesini yapıp şirketi ele geçirmenin derdindedir. Kadir’i saf dışı bırakacak bir planın peşindeyken kendi öz oğlu Erol’a vereceği zarar aklının ucundan bile geçmez.