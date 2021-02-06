Kısa sürede büyük bir ilgiye kavuşan Seni Çok Bekledim dizisi 2. yeni bölümüyle izleyenlere duygu seli yaşattı. Peki Seni Çok Bekledim 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SENİ ÇOK BEKLEDİM 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadir’in, babasının yadigarı yüzüğün yuvarlanıp Ayliz’in ayaklarının dibine gelmesi Ayliz’i şok eder. O andan itibaren hayat onları hep bir araya getirir. Bu karşılaşmalar Kadir’i her seferinde Ayliz’e daha da yakınlaştırsa da Ayliz’i ürkütmektedir. Çünkü Ayliz bir başkasıyla evlenmek üzeredir.

Ayliz; kimseye bağlanmamayı, annesi onu kimsesizler yurduna bırakıp gittiğinde öğrenmiştir. Serkan ile de bu yüzden evlenmek ister. Aşık değildir ona. Sadece güvenli bir limandır gözünde. Ama Kadir’i görünce her şey değişir. Yıllardır kaçtığı hissin bu olduğunu hemen anlar. Ayliz Kadir’den uzak durmaya çalışsa da hayat görünmeyen iplerle bağlar ikisini birbirine ve her defasında tekrar bir araya gelirler. Ayliz bu hislerle tanıştıktan sonra Serkan’la evlenemez ama Kadir’den de uzak durmaya çalışır. Sonunda Ayliz ve Kadir kavuştuklarında büyük bir sır açığa çıkar.

SENİ ÇOK BEKLEDİM 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Seni Çok Bekledim 3. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...