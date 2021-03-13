Kısa sürede büyük bir ilgiye kavuşan Seni Çok Bekledim dizisi 7. yeni bölümüyle izleyenlere duygu seli yaşattı. Peki Seni Çok Bekledim 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SENİ ÇOK BEKLEDİM 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selo, tutuklanınca Kadir, onun oğlu Umut’a sahip çıkar. Bir yandan Ayliz ile birlikte Umut’un yaşadığı travmayı atlatması için çabalarken, bir yandan da aile olmanın provasını yaparlar.

Kadir, Ayliz’e büyük bir sürpriz hazırlamaktadır. Ayliz, bomboş bir evde karşına çıkacaklardan habersiz, kendini büyük bir kararın arifesinde bulur.

Cemal, Erol’un vereceği ifadeyle Selo’nun içeriden çıkamayacağına emindir. Oysa Erol’un aklında bambaşka bir plan vardır. İsmet, Cemal’in talimatıyla, onun için gizli araştırmalar yaparken, aradığının bizzat kendi evinde gizli olduğunu öğrenir. Karısı Songül ise kızının sakladığı gerçeklerle yüz yüze gelecektir.

SENİ ÇOK BEKLEDİM 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Seni Çok Bekledim 8. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...