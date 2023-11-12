“Seni çok seviyorum…”
Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı 'Aile'nin Salı akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.
Aslan ve Devin aşkının yeniden alevlendiği heyecan dolu tanıtımda Aslan’ın vurulması izleyicide büyük merak uyandırıyor.
AİLE 20. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
‘Aile’nin 20. bölümünden yayınlanan yeni tanıtımda; Aslan ve Devin birlikte davete katılıp ateşkes ilan ederken, ikilinin aşkı yeniden alevleniyor. Serap’ın içeri girmesini engellemeye çalışan Cihan, Aslan’ın karşısına çıkarken aralarındaki gerilim giderek yükseliyor. Aslan’ın vurulması tanıtımın en merak uyandıran kısmı olurken, “Aslan Soykan’ı kim vurdu?” sorusu akıllara geliyor.