Senica - Nitra maçı istatistikleri

Slovakya Süper Lig heyecanı devam ediyor. Senica, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Nitra takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:00. Senica 5 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Nitra 2 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi Senica, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Nitra, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 409 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Senica kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Nitra sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler.

Senica son hafta oynanan Nitra maçında 0-0 berabere kaldı.

Nitra ise Senica maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Senica, 2 gol attı ve 1 gol yedi.

Nitra, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Nitra, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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