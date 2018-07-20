Senica - Spartak Trnava sahaya çıkıyor

Senica ve Spartak Trnava, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü Slovakya Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:30. Senica son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Spartak Trnava, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 274 kodlu maçı oynayanlar; Senica galibiyet oranı 3.10, beraberlik oranı 3.20, Spartak Trnava galibiyet oranı 1.75.

Senica önceki hafta Podbrezova mücadelesinde 1-0 kazandı.

Spartak Trnava ise Dunajska Streda karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

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