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HaberlerTelevizyon"Senin babanda onurun zerresi yoktu!" Arıza'da neler olacak?
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"Senin babanda onurun zerresi yoktu!"

Show TV'de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza'nın 21. bölüm tanıtımı yayınlandı. Ali Rıza ve İhtiyar'ın karşı karşıya geldiği tanıtımda ikilinin gerilimi artıran konuşması dikkat çekiyor. Burak, abisine olan öfkesi yüzünden kendine silah doğrulturken, Murat ile arasında yaşanacaklar merakla bekleniyor. Balaban'ın gelişiyle Arıza'da neler yaşanacak büyük merak uyandırırken, Ali Rıza'nın babası ile İhtiyar'ın ne gibi bir bağlantısı olduğu akıllarda soru işareti oluşturuyor

"Senin babanda onurun zerresi yoktu!"
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Burak, abisinin babasını sattığını öğrendikten sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Ali Rıza ise İhtiyar'la artık bir araya gelmiştir ve Balaban'ı bulacağına dair ona söz verir. Ali Rıza, Balaban'ı ararken, Balaban Halide'nin kliniğine tatsız bir ziyarette bulunarak kendini gösterir. İhtiyar'ın öncülüğünde toplanan konsorsiyum üyeleri yeni dönemde neler yapacaklarını kararlaştırırlar. Burak ve Balaban ise yeni bir iş birliğinin temellerini atmıştır. Babasıyla ilgili her geçen gün yeni bir şey öğrenen Ali Rıza'nın aklı ise iyiden iyiye karışır.

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza'nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Arıza"nın 21. Bölüm 1. Tanıtımı;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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