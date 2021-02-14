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HaberlerTelevizyon"Senin güneşin nereden doğuyor Cemre?" Alev Alev yeni bölüm tanıtım izle
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"Senin güneşin nereden doğuyor Cemre?"

Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev'in yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Kadınların bir araya gelerek Çelebi'ye karşı ilk zaferlerinin tadını çıkardıkları tanıtımda Ozan'ın Cemre'ye söylediği romantik sözler dikkat çekiyor. Kadınların meydan okumasından sonra köşeye sıkışan Çelebi ise Cemre'yi yine kızı Güneş ile tehdit ediyor. Çelebi'nin evine giden Cemre, kilitli bir kapıyla karşılaşınca şoke olurken, Çelebi'nin bu sefer yapacağı hamle merak konusu oluyor

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Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Rüya, olanlardan sonra uzun bir süre kendine gelemedi. Ömer, Rüya'yı yeniden hayata döndürmek ve ayağa kaldırabilmek için ona kendi geçmişini anlatmaya karar verdi. Rüya'yı kendi doğduğu mahalleye getiren Ömer, zorluklar içinde geçen çocukluğunu ve babasını nasıl kaybettiğini anlattı.

Yeniden belediye başkanlığına aday olmaya hazırlanan Çelebi, bu süreçte Cemre'den destek istedi. Cemre'nin boşanma sürecini durdurması karşılığında seçimden sonra boşanacaklarını söyledi ve anlaşmalı boşanma dilekçesi sundu.

Kızı Güneş'i düşünen Cemre, bu teklif karşısında düşünmek zorunda kaldı ancak Çelebi'ye karşı pes etmemeye karar verdi. Belediye başkanlığına aday olacağını açıklamak için hazırlık yapan Çelebi, basın mensuplarının karşısına çıktığında büyük bir şok yaşadı. Cemre, Çelebi'nin yanında durmayarak ona karşı tavrını bir kez daha ortaya koydu.

Ömer, Korkut Komiser'in yardımıyla bulduğu bir kadını salona getirdi. Bu kadın, Çelebi'nin daha önceki bölümlerde şiddet uyguladığı kadın Simge'ydi. Cemre, Çiçek, Rüya, Tomris ve Hanım bir araya gelerek basının önünde Çelebi'ye meydan okudular.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Alev Alev"in 15. Bölüm Tanıtımı;

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