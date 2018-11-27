Çeyrek finalde İtalyan rakibi Flavia Severin'i geçen Şennur, yarı finalde ise Rus Kristina Tkachva'yı ringe sererek finale yükselmeyi başardı.

Finalde ise Çinli rakibi Xiaoli Yang'a hakem kararıyla yenilen milli boksorümüz ülkemize büyük bir gurur yaşattı ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Fenerbahçe'nin sporcusu olan Şennur, finalde kaybettiği için üzgün olsa da podyumun 2. basamağına çıkarak ülkemizi Hindistan'da başarıyla temsil etmiş oldu.

Öte yandan aynı şampiyonada 64 kiloda ringe çıkan Sema Çalışkan ve 81 kiloda Elif Güneri’de şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.

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