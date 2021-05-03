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Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri'ni kazananlar açıklandı

Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülü’nün bu yıl altıncısı gerçekleştirildi. Şiir ödülünü 'Miskin Peri' dosyasıyla Can Hakman, öykü ödülünü de 'Hayatlarınızdan Alacaklıyım' dosyasıyla Tunç Kurt kazandı

Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri'ni kazananlar açıklandı

Sennur Sezer’in adına, Gıda İş Sendikası ve Manos Kitap işbirliğiyle düzenlenen Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülü’nün bu yıl altıncısı gerçekleştirildi.

A. Hicri İzgören, Orhan Alkaya, Nalan Çelik, Gülce Başer ve C. Hakkı Zariç’ten oluşan seçici kurul 'Zengin ve güçlü imge dünyası, bilinçli, zeka yüklü dil kurgusuyla' Can Hakman'ın Miskin Peri dosyasını 2021 Sennur Sezer Şiir Ödülü’ne oy birliğiyle layık gördü.

Seçici Kurul iki dosyaya da özel ödül verdi. Uygur Orhan Kuşluk Vakti Ekmekleri dosyasında özenle yansıttığı emeğin dünyasıyla, Murat Tenetoğlu da L’ekhidna dosyasında ortaya koyduğu güçlü, sert ve özgün diliyle Seçici Kurul Özel Ödülü’ne değer bulundu.

Öykü ödülü ise Tunç Kurt’un, Hayatlarınızdan Alacaklıyım adlı dosyasına verildi.

Hayatlarınızdan Alacaklıyım dosyasıyla Tunç Kurt, toplumsal sorunları farklı bir bakış açısıyla öykülerinde başarıyla işleyebilmiş olması itibariyle, birincilik ödülüne değer görüldü.

Nalan Barbarosoğlu’nun, sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı toplantıda jüri üyeleri Sevildiğini Bil Gökkuşağı adlı dosyasıyla Zekeriya Şimşek'i Seçici Kurul Özel Ödülü'ne değer buldu.

Plaketlerin Sennur Sezer'in doğum günü olan 12 Haziran'da yapılacak törenle sahiplerine verileceği belirtildi.

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