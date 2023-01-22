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Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Şenol Güneş: "2-0 kazandık ama 3 oyuncu kaybettik"
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Şenol Güneş: 2-0 kazandık ama 3 oyuncu kaybettik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor maçının ardından, "Bugün hem hakemi hem zemini hem rakibi düşünerek oynamaya çalıştık. 2-0 kazandık ama 3 oyuncu kaybederek 3-2 mağlup olduk gibi geliyor bana. Oyuncunun yanlış bir hareketi varsa ona katılırım ama oyuncuyu o duruma düşüren pozisyonda başkasına gösterilmediği zamanları çok gördük. Bir yanlışlık var bir yerde" dedi

Şenol Güneş:
İHA

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Zor bir maçtı, Kayserispor iyi bir takım, Çağdaş hoca, iyi bir hoca. Dar kadrolarına rağmen ideal 11'leri ile bize karşı çıktılar. Koşan, yardımlaşan bir takım. Biz onları bilerek hazırlandık. Zor maç olacağını biliyorduk. İyi başladık, iyi bitirdik maçı. İlk yarıda bir-iki pozisyon dışında ikinci yarı yok denecek kadar pozisyon vermedik. Goller attık, daha fazla atabilecek pozisyonları yakaladık. Deplasmanda gol yemeden maçı kazanmak önemli. Oyuncular istekli oldukları zaman iyi işler yapabileceğini gördü" dedi.

"ÜÇ OYUNCU KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZÜLDÜM"

Hakemin kararlarını eleştiren ve bir sonraki maç için 3 oyuncu kaybettiklerini ifade eden Güneş, "Bugün hem hakemi hem zemini hem rakibi düşünerek oynamaya çalıştık. 2-0 kazandık ama 3 oyuncu kaybederek 3-2 mağlup olduk gibi geliyor bana. Oyuncunun yanlış bir hareketi varsa ona katılırım ama oyuncuyu o duruma düşüren pozisyonda başkasına gösterilmediği zamanları çok gördük. Bir yanlışlık var bir yerde. İyi bir takım var karşımızda. Zemin hem rakibi hem bizi etkiledi. Hakem 20 tane bize 10 tane onlara verdi, tam tersi olması lazım. Kartlara baktığında da aynı. Kuralları birbirine geçirirseniz insanları birbirine sokarsınız. Kaybettiğim zaman hakemle ilgili konuşmadım, bugün de konuşmak istemiyorum ama bu kadar fahiş hatalar. İki takım da oynamaya çalıştı. Son dakika oyuncu çıkarırken dışarı atılmasına üzüldüm, aynı şekilde sarı kartlara da üzüldüm. Bir maçta üç tane oyuncu kaybetmek kolay bir şey değil" ifadelerini kullandı.

ABOUBAKAR YORUMU YAPTI

Ayağının tozuyla Kayseri'ye gelen ve ikinci yarıda görev alan Aboubakar'ın takıma katkı sağlayacağını düşündüğünü aktaran Şenol Güneş, "Aboubakar iyi bir karakter, iyi bir oyuncu. Bugün kabul etmek lazım, sabaha karşı geldi. Daha uyumadan işlemleri yapmaya çalıştı, arkasından takımla beraber geldi. Uykusuzdu, yorgunluğuna rağmen geldi. Moral ve güven veriyor, arkadaşlarını seviyor, o da takımı seviyor. Takım olgusuna da katkı yapacağını düşünüyorum. İnşallah bize çok katkı yapar" diye konuştu.

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