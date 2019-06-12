Karşılaşmayı ve 2-1'lik yenilgiyi değerlendiren Şenol Güneş "Buraya yorgun ama mutlu geldik. Umudumuz vardı. Buradan 3 puan alabilirdik. Maça tedirgin başladık. Rakip de bunu kullandı. Onlar da tedirgin başlamıştı. Top kayıplarımızla, duran toplarla yediğimiz gollerle avantaj onlara geçti. Rakip, ikinci yarıda gol yememek için kapandı. Maçın tamamında oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi" ifadelerini kullandı.

Gruptaki yarışa değinen Güneş "Kaybettiğimiz bir 3 puan var. En kötü ihtimalle beraberlik bile avantaj olacaktı. Bugün oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. Galibiyet İzlanda'yı yarışa ortak etti. EURO 2020'ye gideceğimizi düşünüyoruz, o gücümüz de var" dedi.

"Bu bir maraton. Fransa, İzlanda ve Türkiye yarışın içinde gibi görünüyordu." diyen Güneş şu ifadeleri kullandı, "Fransa'yı favori olarak görüyordum. İzlanda rakibimizdi. Fransa'yı değil İzlanda'yı yenseydik belki daha iyi olurdu. Diğer konulara girmeyeyim. Bu şartlara rağmen 30 dakikadan sonra bütün oyuncular gayretliydi. Ama ondan sonra defans oyuncularının temposu düşüktü. Ofansa değişiklik yaptık ama istediğimiz sonucu alamadık."

3 günde bir maç oynamanın sıkıntısını yaşadıklarını belirten Şenol Güneş, "Maç fikstürü, duran toptan gol yememiz, bunu bekliyorduk, çalışma süremiz kısaydı. Sakatlıktan gelen oyuncuyla da oynadık. Dorukhan da oynamayabilirdi ama diriydi. Hakan sakatlıktan geldi, elinden geleni yaptı ama etkili olamadı. Onlardan kötü takım değiliz, daha iyi takımız. İlk yarıda ortada kalan, kaybettiğimiz toplar onlara atak oldu. Duran toplarda zaten eksik yanımızdı onlar da golü buldu." ifadelerini kullandı.

Hakemle ilgili bir şey konuşmanın doğru olmadığını belirten tecrübeli teknik adam, "Durum tespitleri dışında bir şey söylemedik. Kendi işimize bakacağız. Yarış devam edecek. Karşımızda savunmayı daha iyi yapan bir takım vardı. Duran toplarla gol bulmaya çalıştılar. Bunda da bayağı tecrübeliler. Sahada maçı kazanmak için tecrübeli bir ekip. Savunmada, zaman kazanmada, faulde... Bunu bildiğimiz halde başarılı olamadık. Fransa maçında duran toplarda başarılıydık. Burada duran toplardan sonraki seken toplara müdahale de başarısızdık. Rakip bunlarda başarılı oldular. Defansif olarak Kaan'ı ortaya alıp Çağlar'ı geriye alabilirdik ama fazla defansif olurduk. Kenan'ı kullandık ama başarılı olamadık. Oğuzhan, Deniz, Yunus'u kullanabilirdik ama hepsi ofansifti. Sakatlıklarla tarz olarak orta saha oyuncularımız azaldı." diyerek sözlerini noktaladı.