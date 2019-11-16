Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde 43'ü resmi, 18'i özel 61 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 61 maçta, 31 galibiyet, 15 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı.
Türkiye, Güneş yönetiminde 92 gol attı, kalesinde 54 gole engel olamadı.
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetimindeki 44. resmi maçını Andorra ile oynayacak.
Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 43 resmi maçın 26'sını kazandı, 8'ini yitirdi, 9'unda ise eşitliği bozamadı.
Bu maçlarda 77 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 33 gol gördü.
A Milli Futbol Takımı'nın, Şenol Güneş yönetiminde yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:
YORUMLAR