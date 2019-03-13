A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağı müsabakalarda teknik direktörlük görevini üstlenecek olan Şenol Güneş, Medipol Başakşehir Kulübü'nün ziyaret etti.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile bir araya gelen deneyimli çalıştırıcı, Avcı ile fikir alışverişinde bulundu.