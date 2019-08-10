Andorra ve Moldova maçının analiz raporlarını hazırladıklarını belirten Şenol Güneş, "Eylül'e girmeden, hem hazırlık hem de lig maçlarını izleyeceğiz. Bu arada Avrupa Kupası'nda oynayan takımlarımızı da izlemeye çalışıyoruz, onlara da başarılar diliyorum. 3-4 gün önce burada birlikteydik zaten. Galatasaray - Akhisar maçını izledim. Gençlerbirliği ve Ankaragücü takımlarını da yakından görmek istedim. İstanbul takımları da Anadolu'da oynayan takımları da hepsi bizim takımlarımız. Oynanan oyun kalitesi ve temposunu görmek istedim. Ama görünen o ki sezon başı tabii ve yoğun tempoda çıkıyor. Takımlar ve oyuncular henüz daha hızlı oynanan oyuna geçmedi ama iyi olacağını düşünüyorum. Temennim iyi oyun oynansın. Bu maçta da diğer maçlarda da izleyenlerin keyif alacağı, oyuna baktığı zaman yanındakiyle sohbet etmek değil de maçı izlemeye dalsın bütün izleyiciler. Tribünde olan taraftarların gözü hep sahada olsun. O dikkatin olması için futbolun güzel olması gerekiyor, hızlı olması gerekiyor, şaşırtması gerekiyor. İnşallah lig öyle olacak, onu bekliyoruz. Biz de ondan etkilenip oyuncularımızın performansının üst seviyeye çıkmasını bekliyoruz. Hazırlık olarak baktığınız zaman Andorra ve Moldova maçının analiz ve raporlarını hazırladık. Rakiple ilgili zaten bilgimiz var ama kendi oyuncularımızın sakat olanları var sağlıklı olanları var onlara bakacağız. En iyi kadrodan çıkıp oyunumuzu geliştireceğiz hem maçları kazanacağız diye düşünüyorum" diye konuştu.

"ANKARA'YI İHMAL ETMEYECEĞİZ"

Güneş, Ankara ülkenin başkenti, Türkiye'yi Ankara yönetiyor diyerek, şöyle konuştu: "Ankara'yı geride tutmayın. İstanbul daha kalabalık daha hareketli ama Ankara'ya geldiğimiz zaman etkin bir şekilde insanlarla karşılaşıyoruz. Resmi maç yapmak zorunda kalıyoruz, bunun üçünü İstanbul'da yapacağız ama daha sonra Anadolu'nun birçok yerinden talep var. Ankara'da da niye olmasın ? Dediğim gibi hazırlık maçları az sayıda tutuluyor. Onları da yeri geldiği zaman açıklarız. Ama kesinlikle Anadolu'ya açılacağız. Başkentimizi de ihmal etmeyeceğiz."

"AVRUPA'DA OYNAYAN OYUNCULARIMIZI DA TAKİP EDİYORUZ"

'Lig planlaması yaparken biz de içinde olarak konuştuk, 3 haftalık sürenin kafi geleceğini düşündük' diyen Şenol Güneş, "Avrupa'da oynayan oyuncularımız da var. Onların da ligleri daha farklı, erken başlayanlar var, bizimle başlayan ligler var dolayısıyla Andorra, Moldova maçına hazır oluruz diye bekliyoruz. Zaten hedefimiz ilk 3 maçı kazanıp Fransa'yla final maçı yapabilmekti, inşallah tekrar o başarıyı yakalarız ama önce önümüzdeki engelleri geçmemiz gerekiyor" diye konuştu.