Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor, Vodafone Park’ta karşı karşıya gelirken, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de mücadeleyi takip eden isimler arasındaydı. Milli takımın 7 Ekim’de deplasmanda Almanya ile oynayacağı hazırlık maçı ve 11 Ekim’de yine deplasmanda Rusya ile oynayacağı Uluslar Ligi mücadelesi öncesinde aday kadroyu hazırlayan Şenol Güneş, Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasını tribünden izledi.