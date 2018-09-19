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Şenol Güneş: "Benim başkanla kavgam yok"

UEFA Avrupa Ligi'nde Sarpsborg ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta Cyle Larin ve Şenol Güneş basın toplantısında açıklamalar yaptı. Negredo'nun gidişiyle ilgili konuşan tecrübeli çalıştırıcı, kalanların katkı yapacağını düşündüğünü dile getirdi

19 Eylül 2018 Çarşamba, 17:21 | Güncelleme:

Şenol Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Grup maçlarına iyi başlayıp, iyi bitirip çıkmak istiyoruz, hedefimiz öncelikle bu. Yarın maça iyi başlamak ve iyi, güzel futbol oynamak zorundayız. Rakip 4-4-2'yi iyi oynuyor, oyun disiplinli, kompakt oynuyorlar, iyi de kontraya çıkıyorlar."

"Negredo karakter olarak, insan olarak iyi bir oyuncu ama daha önce konuştuğumdan farklı bir şey yok. Forvette sayısal fazlalığımız vardı, bir oyuncu daha gitse normal sayılabilir. Oyuncu olarak bir sıkıntımız yoktu, bunun şartlarını hepimiz biliyoruz."

"Sezon sonunda da, sezon başında da forvet için konuştuk. Bir forvet daha alacaksak, ekonomik külfeti her şeyi sarsar diyorum. Başkanla beni karşı karşıya getirmek isteyenler başka şeyler söylüyor. Negredo iyi bir oyuncu, kalanların katkı yapacağını düşünüyorum"

"Galatasaray'ın elendiği takım, Östersunds, Sarpsborg ile aynı ligde daha alt sırada şu anda. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor"

"Belki forvette Pepe'yi düşünürüz, taktik değiştiririz gibi şeyler düşünülebiliyor. Her oyuncumuz değerli"

"Dostoyevski'nin bir sözü vardı, 'Her şeyi anlıyorum, bu yüzden öleceğim'. Hakikaten her şeyi anlıyorum. Benim başkanla bir kavgam yok. Başkan 'Sahaya mazeret bulmadım' demiş, ben de bulmadım. Antrenman sahası da bozuk, 2-3 aydır olmadı. Bu bizim sorunumuz."

" Beşiktaş'ı vurmak, kırmak, karıştırmak için sığ yorumlar yapanlar var. İnsanın yaşı bir yere geldiğinde bir oturur düşünür ya. 70 senedir düşünmemişsin, bir düşün ya. Sana kurumlar o görevi vermiş olabilir, o kurumun yanlışlığı. Çok çirkin, sığ bir düşünce."

"Vagner Love iyi çalışıyor ama üretkenliği yok. Top kayıpları fazla. Ligde daha önce 30 gol attı ama herhalde kotasını doldurdu orada. (Gülerek)"

CYLE LARİN: ‘KENDİMİ HAZIR HİSSEDİYORUM'

Basın toplantısında konuşan Cyle Larin, “Önemli bir maça çıkacağız. Gruplara iyi başlamak istiyoruz. Savaşıp, mücadele edip gerekli sonucu almaya çalışacağız. Kendimi hazır hissediyorum. Goller atmak istiyorum. Motive durumdayım. Kalitemi biliyorum. Etrafımda da kaliteli oyuncular var. Her idmanda iyiye gittiğimi düşünüyorum. Daha iyi olcağım. Uyum sürecim neredeyse tamamlandı. Burada olmaktan mutluyum.” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar 3
  • Misafir 22 dakika önce
    ya adam oyuncuları medya önünde gomuyor başkan da seni gomunce birsey demicen
  • Misafir 14 dakika önce
    kimi gömmüş beşiktaşa gelip emeklilik parasını çıkarmaya çalışan vagner love mı?
  • Misafir 23 dakika önce
    hemende galatasarayı boyle elendgı takım falan
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