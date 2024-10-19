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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Şenol Güneş: Bir tünelden çıkıyoruz - Trabzonspor Haberleri

        Şenol Güneş: Bir tünelden çıkıyoruz

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, maçın ardından, "Bir tünelden çıkıyoruz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2024 - 19:03 Güncelleme: 19.10.2024 - 19:03
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        "Bir tünelden çıkıyoruz"
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        Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-0'lık Başakşehir galibiyetini değerlendirdi.

        "ALLAH YARDIM ETTİ"

        Şenol Güneş yaptığı açıklamada, "2 galibiyet 6 beraberlik, olumsuz bir tablo. Sıkıntılı dönemde moral, özgüvene, puanlara ihtiyaç vardı. Kaybedilen puanları geri getiremeyiz ama telafi etme şansımız olabilir. Oyuncularım oyuna daha hakimdi. Eksiklerimiz var, bunu kabul ediyoruz. Oyunu geliştirmek zorundayız. 7 tane oyuncu yeni geldi. Bunların hem oyuncuları hem güvenleri hem de mevcut oyuncuların performanslarına ihtiyaç var. Allah yardım etti, son dakikada gol geldi. Böyle olması belki de daha iyi oldu." dedi.

        "BİR TÜNELDEN ÇIKIYORUZ"

        Şenol Güneş ayrıca, "Trabzonspor bugün bir maç kazandı. Moralli, güvenli ve puan olarak üstte olan bir takımı yenmek önemliydi. Kağıt üstündeki kayıplara bakınca bu galibiyetin anlamı daha büyük. Bir tünelden çıkıyoruz. Oyuncuların 1-0'dan sonra coşkusunu görünce anlıyorum ki içlerindeki güveni çıkartamıyorlar. Daha çok hamle yapan takım olmalıyız. Kornerde bile daha çabuk oynamak istiyoruz. Gayretleri, koşuları, oyunları daha olumlu olacak. Umarım öyle olur. 3 puan önemliydi. Her maçta 3 puan önemli. Haftaya Göztepe var, o da önemli. Devreye kadar oyunu geliştirip sonuçları alırsak daha iyi bir Trabzonspor görürüz." diye konuştu.

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