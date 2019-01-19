Güneş, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, ikinci yarıda tüm takımlara başarılar diledi. İlk yarıda çok puan kaybettiklerini ve ikinci devreye iyi başlamak istediklerini kaydeden Güneş, "Bu başlangıcın bize ileriye dönük hem moral hem de puan olarak yansıyacağını düşünüyoruz. Takım olarak kazandığımız için mutluyuz. Hak ettiğimiz bir sonuç. Oyunun son bölümlerinde hatalarımız çok fazlaydı ama başlangıç çok önemliydi." diye konuştu.
Güneş, Akhisarspor'un maç kadrosunda 13 yabancı oyuncunun bulunmasıyla ilgili bir soru üzerine, "Oyunun başında belliydi. Bizim için ne olursa olsun çıkıp oynadık, burada sıkıntılı taraf kart gördüğümüzde ceza geçerli oluyor. Vida cezalı duruma düştü. Bugün bizim için kartlar fazla oldu." ifadelerini kullandı.
Güneş, maçtaki bu hataya itiraz edip etmeyeceklerinin sorulmasına "İtirazlar yönetim tarafından takdir ediliyor." cevabını verdi.
Bu durumu futbolculara söylemediklerini kaydeden Güneş, teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'de 300. galibiyetini aldığının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:
"Onlara ben girmek istemiyorum, ben buraya kadar tek başıma gelmedim, işimi yapmaya çalıştım. Bu tip maçlara oyuncusuyla, yönetimiyle, teknik heyetiyle, taraftarıyla, personeliyle herkesle maça çıkan hocayım. Her maç önemlidir."
Güneş, Burak Yılmaz'ın performansıyla ilgili bir soru üzerine, "Burak özellikle tatil döneminde ve transfer döneminde 17 gün ara vermişti, fiziksel olarak çıkışları iyi ama tempo ve patlayıcı güç olarak biraz zamana ihtiyacı var. Bir hafta 10 gün içinde daha iyi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Burak Yılmaz'ın taraftarlarla arasında bir problem olmadığını kaydeden Güneş, şöyle konuştu:
"Gayet iyi şu anda. Benim de oyuncunun da hatası varsa eleştiri gelir, medyanın yaptığı eleştiri olur, beğenilir, beğenilmez ama bu kendi insanımıza sahip çıkmamayı gerektirmez. Burak'ın genel karakterini söylüyorum. Belki görüntü olarak bugün de düştü 2-3 defa, penaltı verseler Burak'ın mı suçu olacaktı. Elbette düşüyor, kalkıyor ama oynuyor. Ülkesini seven, insanını seven, duygusal olarak dışa dönük bir oyuncumuz, insanımız. Benim çalıştığım dönemde Trabzon'da olumsuzluğunu görmedim. Çok büyük bir futbolcu, ondan faydalanacağımızı düşünüyorum. Taraftarın da sahipleneceğini, takımda her oyuncuyu sevmese de taraftarımızın sahipleneceğini düşünüyorum. Duygusal kırılma yaşayanlara, eleştirilere saygı duyuyorum."
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