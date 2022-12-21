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Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Şenol Güneş: En güçlü ve en verimli oyuncuları kullanacağız
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Şenol Güneş: “En güçlü ve en verimli oyuncuları kullanacağız”

Şanlıurfaspor’u 4-2 geçen Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş maçın ardından konuştu. Çok hata yaptıklarını ve rakibin de iyi oynadığını söyleyen Güneş, ligde eldeki en güçlü ve en verimli isimleri kullanacaklarını ifade etti

Şenol Güneş: En güçlü ve en verimli oyuncuları kullanacağız
İHA

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Şanlıurfaspor karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapatmasına karşın ikinci yarıda bulduğu gollerle maçtan 4-2’lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Maçı değerlendiren Güneş, “Bir tur maçı oynadık. Oyun planımıza göre rakibi sahasından çıkarmadan maçı kazanmak istiyorduk. Oyuncuların iyi niyeti sahaya istediğimiz gibi yansımadı. Ne etkili atak yapabildik ne de rakibi karşıladık. Sayımız fazla olmasına rağmen goller yedik. Bu sıkıntının düzeldiğini düşünüyordum. Daha sonra iyi işler yapıldı. 4-2’den sonra pozisyon yoktu ama rakibin oynamasına izin verdik. Baskıyla birlikte daha iyi işler yapabileceğimizi düşünüyorum. Bizim hatalarımız kadar rakibin de iyi oyunu var. Liglerinde lider durumdalar. Kendi sahalarında oyun kurarak topa sahip olarak çıkmaya çalışıyorlar. Her geldiklerinde etkili oldular. Bizden daha az atak yaptılar ama geldiklerinde golleri buldular. Oyuncularımızın top kazanmada ve top kullanmada etkili olan gerçek kimliği geri döndü. Ama oyundaki eksikleri de görmüş olduk. Eldeki en iyi oyuncuları, savaşan oyuncuları hafta sonunda kullanacağız. Bu dönemi böyle geçeceğiz. Her maçımız final. Bu maçımız da finaldi. 2-0’dan geri dönmek, rakip kim olursa olsun önemliydi. Bugün bir tarafı eksi ama artıları da olan bir oyundu. Bu artıları çoğaltacağız” ifadelerini kullandı.

Takımın hücum hattını değerlendiren Şenol Güneş, “Sadece Cenk üzerinden değil, Redmond, Cenk, Dele Alli ve Muleka’yı değiştirerek oynatmak istedik. Gol de kaçırdılar, pozisyonlar vardı. Ama iyi oyun yoktu. Muleka gayretli ama gol konusunda etkisiz oldu. Cenk ilk yarıda gol kaçırdı ama ikinci yarıda golcülüğünü konuşturdu. Bunu açıkta oynadığında da yapabiliyor. Tam hazır olduğunda Weghorst da yapacak bunları. Orta sahada Gedson ve Necip’le toplar kazandık. Weghorst, Cenk, Muleka, Kevin, Redmond, Dele gol attırmalılar. Milli takımdan dönen oyuncularımızın ufak tefek sıkıntıları var. Bir turnuva geçirdiler, sonra bir ara verdiler. Saiss de şu anda yok. Bizimle uzun süre çalışamadılar ama faydalanacağımız oyuncular. Bugün için en güçlü ve en verimli oyuncuları kullanacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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