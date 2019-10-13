A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ile oynayacağımız maç öncesi basın toplantısında konuştu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:

"Yarın havanın yağışlı olması, açık olması oyunumuzu etkilemez. Artık oyuncular her hava şartına hazır olmak zorunda. Artık bunlar uluslararası oyuncular.

ARNAVUTLUK MAÇINDA FUTBOLCULARIMIZIN ASKER SELAMI VERMESİYLE İLGİLİ...

Bir ülkenin dışına çıkmak, başka ülkenin isteyeceği bir şey değil. Bunu yapanlar var ama Türkiye bunlardan değil. Türkiye, çevresindeki teröristlerin içeri sızıyor, bir müdahale durumu var. Bizim çocuklarımız da asker. Hiçbir insan ölmesin, terörü bütün ülkelerin şiddetle kınaması gerekiyor ama herkes terörü istediği gibi kullanıyor. Bütün batı ülkeleri Suriye'de cirit atıyor. Oradan sızan teröristler geldi ve ülkemizdeki insanlara zarar vermeye başladı. Şiddeti Amerika, Rusya ya da Fransa durdurup da, terörü bizim ülkemize sokmayacaksa, bizim askerimiz de oraya gitmez, kimse bunu merak etmesin.

Maça gelenler keyif almaya gelsin. Fair Play içinde izlemeye çalışsın. Olumsuzluk olsun istemiyorum, gerginlikler olmasın. Futbol herkesin bir araya gelebildiği spordur. Fransız taraftarların da, Türk taraftarların da dostane şekilde maçı izlemesini diliyorum."