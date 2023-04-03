Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş
ABONE OL

Şenol Güneş: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe karşısında doğruları yaparak hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi

Şenol Güneş: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık
İHA

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe’yi 4-2 mağlup etti.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “İki takım da kazanmak için sahaya çıktı. Zor bir maçtı. Konum itibarıyla geride kalan bir takımız, onlar 1.’liğe daha yakın, biz de 2.’liğe yakın. Kazandık ama kaybedebilirdik de. İlk yarıda Fenerbahçe öne geçti, ikinci penaltıyı atabilirlerdi de. Bu sıkıntıları yaşayan bir takım olarak oyunun diğer bölümlerinde hiçbir etki atlında kalmadan, pes etmeden oynamaya çalıştık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Doğru duruş sergiledik. Kompakt oynamaya çalıştık. Sonucu alamasak bile doğru yolda gitmek lazım. Bu doğruları sürekli hale getirirsek Beşiktaş için daha güzel olacak. Lig yarışı zor. Fenerbahçe’nin bizden daha fazla avantajı var. Galatasaray zaten avantajlı” ifadelerini kullandı.

''KİMSE KENDİNİ BAŞROLE KOYMASIN''

Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe arasındaki rekabetin sorulması üzerine Güneş, “4 takım ligin renklerdir. Rekabetin olması güzel. Bugün seyircinin bizi alkışlaması hoşuma gitti. Rekabet devam edecek, kimse kendini başrole koymasın. Başrol iyi oynayanlardır. Yeteneğini doğru kullananlardır. Maçı kazandık. Fenerbahçe büyük bir takım. Bu maçın sonucuna bakarsak en çok Galatasaray’a yaramış gibi görünüyor” cevabını verdi.

''REDMOND SONRADAN GİRDİ, BAŞTAN OYNASA BELKİ BU KADAR ALKIŞ ALMAYABİLİRDİ''

Fenerbahçe karşısında 3 asist, 1 gole imza atan Redmond’un performansını da değerlendiren tecrübeli teknik adam, “Verimli olmak başka, yetenekli olmak başka. Redmond çalışıyor, zaman zaman yaptı yapacak derken, yapmadığı zamanlar vardı. Biz de ona şans verdik. Kevin’i düşündüğümüz seviyeye getiremedik. Ghezzal’ın gelmesiyle elimiz daha zenginleşti. Bugün sonradan girdi, baştan oynasa belki bu kadar alkış almayabilirdi. İki oyuncu kaybettik. Tayyip’e çok üzüldüm, bu sakatlığıyla bir ara verecek gibi duruyor. Çok düzgün bir karaktere sahip ve yetenekli bir oyuncu” diye konuştu.

''HAKEM TAKDİR HAKLARINI RAKİPTEN YANA KULLANDI''

Müsabakanın hakemi Halil Umut Meler’in takdir haklarını Fenerbahçe’den yana kullandığını dile getiren 70 yaşındaki teknik adam, “Hakemle ilgili konuşmayı doğru bulmama rağmen takdir haklarını seyircinin de baskısıyla rakibe kullandığını düşünüyorum. Penaltıyı görmedim ama söylenenlere göre penaltı olmadığı söyleniyor. Bu kadar teknolojinin olduğu yerde tartışılır. Hakemlerin dışarıda rahat gezebileceği ama sahadaki kararlarıyla kimseye taraf olmamasında fayda var” cümlelerine yer verdi.

''BEŞİKTAL'IN GELECEĞİ DOĞRULARI SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRMESİDİR''

Geriden gelip kazanmalarındaki etkenlere de değinen Teknik Direktör Güneş, “Önemli olan pes etmemek ve işinizi yapmaktır. Kazanmak sonuç almak değildir, oyunu doğru oynamaktır. 10 kişi kalmasına rağmen sadece oyuna odaklanan oyuncuların iyi niyetle oynamasından geldi. Futbolcu sahaya çıkınca yüzde yüzünü verecek. Bu sahaya gelen seyirciye bir saygıdır. Bugün maç lehimize döndü. Seyircin de kendi takımına olumsuz tezahüratları lehimize oldu. Beşiktaş’ın geleceği bu doğruları sürdürülebilir hale getirmesidir. İyi bir takımız, iyi bir camiayız. Bu camiaya uygun hale gelmek istiyoruz” dedi.

''CENK İRDELENMESİ GEREKEN BİR OYUNCU''

Fenerbahçe karşısında 2 gol atan Cenk Tosun’u ‘irdelenmesi gereken oyuncu’ olarak nitelendiren Şenol Güneş, “Cenk çok ağır sakatlıklar geçirdi. Avrupa’ya giderken Beşiktaş’a çok kazandırarak gitti. Geri geldi. Hem Beşiktaş’ın ona hem de onun Beşiktaş’a ihtiyacı var. Daha çok koştu. Cenk irdelenmesi gereken bir oyuncu. Geride top kazandı, santrfora gidip ön direkte gol atması onun oyuncu yeteneklerine dayanan bir olaydı. Aboubakar, Cenk, Redmond düşündüğün gibi oynadı” değerlendirmesinde bulundu.

''ÇOK ACELEYLE ALINAN, TARTIŞILMAYAN BİR KARARDI''

Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor’un geçmiş ve gelecek maçlarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) aldığı karar hatırlatılan Şenol Güneş, “Çok aceleyle alınan, tartışılmayan bir karardı. Şimdi de bir karar alınsa yine tartışılacak. Burada TFF karar vermeli. Aynı şehirden bir takım oynuyor, diğeri oynamıyorsa ben bunu çöpe atarım. Hiçbiri oynamasaydı o zaman. Hak etmediğimiz bir şeyi almak doğru değil ama başkası da hak etmediği bir şeyi alıyorsa doğru değil. Takımlara bırakılacak bir şey değil bu. Herkesin fikri alınır ama aklı selim bir karar verilir” diyerek sözlerini noktaladı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Lyon, deplasmanda PSG'yi yendi!
FUTBOL PSG'ye bir şok daha!
CANLI YAYIN! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı canlı skor: FB BJK maçı kaç kaç? FB BKJ derbisi ilk 11'ler ve kadrolar! FB BJK maçı saat kaçta?
FUTBOL Kadıköy'de tarihi zafer
Fenerbahçe'de yine derbi yine hüsran!
FUTBOL Yine derbi yine hüsran!
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe - Beşiktaş maçı değerlendirmesi!
FUTBOL ''Psikolojik olarak lig bitmiştir''
Arda Güler yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı kazandı! Halil Umut Meler'in kararı tartışma yarattı
FUTBOL Arda yerde kaldı, penaltı kazandı
Nathan Redmond, Kadıköy'de şov yaptı: 45 dakikalık resital!
FUTBOL 45 dakikalık resital!
Welinton derbide kırmızı kart gördü
FUTBOL Derbide 'kızardı' O anlar...
Tayyip Talha'dan Beşiktaş'a kötü haber! Şok sakatlık...
FUTBOL Beşiktaş'ta şok sakatlık!
Nathan Redmond oyuna girdi maçın kaderini değiştirdi!
FUTBOL Oyuna girdi maçı değiştirdi!
Şenol Güneş'ten Saiss ve Rosier açıklaması!
FUTBOL Şenol Güneş'ten Saiss ve Rosier açıklaması!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.