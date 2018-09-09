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Şenol Güneş: "Hesap sormak isteyen gelsin, sorsun"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Altınordu ile oynadıkları maçın ardından, "Türk futbolunun tek sorunun yabancı olmadığını biliyoruz. Sorun yabancıda da değil. Dünya globalleşti. Yabancılarla anlaşıyoruz dil olarak eksik olsak bile ama kendi insanımızla anlaşamıyoruz. Salı günü basın toplantısı düzenleyeceğim. Hesap sormak isteyen gelsin bana orada hesap sorsun" dedi

09 Eylül 2018 Pazar, 20:48:34 | Güncelleme:

Milli takım maçları nedeniyle verilen arada Altınordu ile hazırlık maçı yapan Beşiktaş sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maçtan sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, maçta bazı oyuncuların mevkilerinde değişiklik yapmak durumunda kaldıklarını belirterek,"Bazı oyuncuların mevkilerini değiştirmek zorunda kaldık. Oyun olarak Altınordu'yu tebrik etmek lazım. Genç oyuncularla önemli işler yaptılar. Bizim için de genç oyuncuların performansı önemli. Güven Yalçın zaten üst seviyeye yakın bir oyuncu. Alırken bu amaçla aldık" dedi.

"KADRO DARALDIĞI İÇİN 7 GENCİ KADROYA ALDIK"

Bugünkü kadroda altyapıdan 7 genç oyunun bulunmasıyla ilgili Güneş, "Oldukça fazla oyuncumuz bizimle beraber değil. Ufak tefek sakat oyuncular da var. Onları oynatmayınca kadro haliyle daraldı. 7 tane genç almak durumunda kaldık. Aramızda idmana çıkanlar var. Oyun yapısı, performans önemliydi. Skor önemli değil" şeklinde konuştu.

"FUTBOL ÇOK DENKLEMLİ BİR OYUN"

Şenol Güneş transferin son gününde kiralık olarak kadroya katılan Adem Ljajic hakkında ise "Adem Ljajic bildiğimiz bir oyuncu. Bazen bildiğimiz oyuncuda da yanılabiliyoruz. Futbol çok denklemli bir oyun. Her zaman düşündüğünüz gibi gelişmiyor. Onun için topun gelişine göre pozisyon almak gerekiyor" açıklamasını yaptı.

"TÜRK FUTBOLUNUN TEK SORUNU YABANCI OYUNCU DEĞİL"

Konuşmasının sonunda yabancı kontenjanıyla ilgili de konuşan Güneş "Türk futbolunun tek sorunun yabancı olmadığını biliyoruz. Sorun yabancıda da değil. Dünya globalleşti. Yabancılarla anlaşıyoruz dil olarak eksik olsak bile ama kendi insanımızla anlaşamıyoruz. Salı günü basın toplantısı düzenleyeceğim. Hesap sormak isteyen gelsin bana orada hesap sorsun" diyerek açıklamalarını tamamladı.

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