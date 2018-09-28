Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ağabeyi Zekeriya Güneş, tecrübeli teknik adamın geleceğiyle ilgili çarpıcı sözler söyledi. Zekeriye Güneş; Fatih Terim ve Şenol Güneş'i karşılaştırırken olay yaratacak açıklamalar yaptı
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Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in ağabeyi Zekeriya Güneş, Trabzon'da yapın yapan Karadeniz Gazetesi'ne çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte soru ve cevaplar...
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Şenol Güneş Beşiktaş'ta daha ne kadar kalır?
"Bana göre bu sezon sonuna kalır. Seyirci çok tutuyor. Bu sezon sonu ayrılır diye düşünüyorum. Sonra da daha takım çalıştıracağını düşünmüyorum.
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Milli takımda aşırı istek olursa gider yapar. Trabzonspor'a döneceğini sanmıyorum. Benim şahsi görüşüm de dönmemesi yönünde."
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-Trabzonspor'da başkanlık yapar mı?
"Bence yapmaz. Bakanlık, belediye başkanlığı yapmaz. Şenol hocada şu huy var; Şuraya 20 kişi alınacak. Ben 21. kişiyim. Beni almaz. Hakedeni alır oraya.
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Herkes Şenol hocayla çalışmaz. İşi verir, işin yapılmasını ister. Yapıldığında hakkını verir. Şenol hoca sabah 8'de idmana gider, akşam 8'de çıkar. Diğer hocalar gibi antrenmanı yardımcılarına yaptırmaz, kendisi yapar.
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Mesela eşi, çocuğu tesislere gitsin, der hemen hayrola niye geldin? İşini her şeyden ayrı tutar. Onun başarısız olması mucizedir."
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-Şenol hocanın veliahtı sizce kimdir?
"Sağlığı el verdikçe bu işi yapar. Kulüp takımı çalıştıracağını düşünmüyorum. Milli takım olur olmaz bilemem.
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Valla bana göre Şenol Güneş'in veliahtı olarak kimseyi görmüyorum. Kimse onun gibi çalışamaz. Kimse onun gibi yaşayamaz. Asla torpili yoktur. Ona takıma "kardeşini alacağız" deseler, "Ben karışmam" der."
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-Türkiye'nin en iyi teknik direktörü kim? Şenol Güneş mi, Fatih Terim mi?
"Fatih Terim kendini iyi pazarlıyor. Bizim Şenol o işleri bilmez. İşte size en son yaşananlar. Fatih Terim'in doğum gününe gazeteler tam sayfa yer ayıyırken, Şenol dünyanın en iyi teknik direktörleriyle bir araya geldi. Kibrit kutusu kadar yer verildi.
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Fatih Terim PR'cı. Şenol halkçı. Fatih Terim federasyondan çalışmadan para aldı. Şenol Güneş çalıştığı halde parasını alamadı."
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