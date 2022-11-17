Beşiktaş’ta teknik heyet, bazı futbolcuların form durumundan memnun değil. Siyah beyazlılarda, Josef De Souza ve Dele Alli sezon başından bu yana, Salih Uçan ve Rosier ise son haftalarda beklenen performansı sergileyemedi. Teknik direktör Şenol Güneş'in, Dünya Kupası için lige verilen arada bu isimlerle yakından ilgileneceği belirtildi.

JOSEF'E ÖZEL PROGRAM Sezona sakatlık problemiyle başlayan Josef De Souza, henüz beklentileri karşılayamadı. Şenol Güneş'in, Brezilyalı oyuncunun fizik kondisyonunu yukarı çekmek için özel antrenman teknikleri uygulayacağı öğrenildi.

ROSIER'LE GÖRÜŞME Sezona çok iyi başlayan Rosier'de ise son dönemde performans düşüklüğü yaşanıyor. Fransız sağ bekin sakatlığı da bulunuyor. Maç sonu açıklamalarında "Benim bildiğim Rosier bu değil" diyen Şenol Güneş'in, oyuncusuyla görüşeceği kaydedildi.

SALİH UÇAN... Rosier gibi sezona iyi başlayan isimlerden Salih Uçan'ın fizik kalitesinde son dönemde düşüş gözlemleniyor. Şenol Güneş'in, Antalya kampında tecrübeli futbolcuyu özel program eşliğinde çalıştırmayı planladığı gelen haberler arasında.