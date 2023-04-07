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Şenol Güneş'in Redmond planı

Fenerbahçe'yi yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkaran Beşiktaş’ta Bitexen Giresunspor maçının hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş, Nathan Redmond’a 11’de yer vermeyi düşünüyor.

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  • Şenol Güneş'in Redmond planı

    Beşiktaş'ta Bitexen Giresunspor karşılaşmasının hazırlıkları sürüyor. 
  • Şenol Güneş'in Redmond planı

    Siyah-beyazlılar, Karadeniz temsilcisini yenerek ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor.
  • Şenol Güneş'in Redmond planı

    Teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisindeki performansı nedeniyle Nathan Redmond’ı 11’de oynatmanın planlarını yapıyor.
  • Şenol Güneş'in Redmond planı

    Orta sahada Redmond’ın 11’de olması için 2 plan mevcut. İngiliz futbolcu ya Ghezzal’ın yerine sahada olacak, ya da Amir yedek kalıp Redmond 11’e monte edilecek. 
  • Şenol Güneş'in Redmond planı

    Bu durumda orta sahanın merkezinde Salih Uçan ve Gedson, forvet arkasında ise Redmond oynayacak.

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