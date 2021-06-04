Şenol Güneş: İtalya maçı farklı olacak

DHA

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi son hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 mağlup etti. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gine maçına göre daha iyi oynadıklarını söyleyen Güneş, "Hazırlık maçı olarak Moldova karşılaşmasıyla sona gelmiş olduk. Bundan sonra 8 günlük süreyi İtalya maçına yönelik kullanacağız. Rakibin gücü ne olursa olsun elinden gelen direnci ortaya koydu. Güç farkı vardı, bu skora yansıdı. Oyun üstünlüğümüz de iyiydi, bundan önceki maça göre daha önde oynadık. İtalya maçı farklı olacak" diye konuştu.

"KENAN OLAĞANÜSTÜ ÇALIŞTI, MAÇIN TAMAMINI YAŞADI"

Moldova maçı sonrasında kadrodaki bütün oyuncuları görme şansı yakaladıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Zorluklarımızı gördük, ikiye birlerde etkiliydik ama kanatları biraz fazla kullanabilirdik. Bütün oyuncularımızı görmüş olduk. Kampa çağırdığımız tüm oyuncular zaman zaman iyi, zaman zaman beklentimizin altında kalan performanslar gösterdi. Bazılarını zaten biliyorduk, bazılarını dinlendirdik bu maçta oynattık. Bütün oyuncularımızı İtalya maçına göre hazırlayacağız. Gruptaki tüm maçlara çıktığımızda devamında da her oyuncumuza ihtiyaç duyabiliriz. Performans olarak eksik gördüğümüz, yeteneklerine inandığımız İrfan, Abdülkadir ve Dorukhan'ı otelde bıraktık, iki idman yaptılar. Kazanmak, Cengiz ve Burak'ın gol atarak moral bulması önemliydi. Düşüncelerimizi kısmen yaptık, hazırlık maçında rakibin gücü konsantrasyonu etkileyebiliyor. Bazı oyuncular bunun çok iyi üstesinden geldi, mesela Kenan olağanüstü çalıştı, maçın tamamını yaşadı. Tüm oyuncular İtalya maçında aynı duyguyla oynayacaklardır" ifadelerini kullandı.

"MÜHİM OLAN İTALYA MAÇINDA YAPMAK"

Bugün iyi bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayan Şenol Güneş, "Hepsi iyi oynadı ama Kenan oyunun başından itibaren bir final maçında oynuyor duygusunda oynadı. Kendini ispatlıyor gibi oynadı, bunu bütün oyuncular yapacaktır. Mert de geçen maç böyle oynamıştı. Bugün iyi oyun vardı ama mühim olan İtalya maçında yapmak. Onun için söylüyorum. Bugünkü maçta olağanüstü olsak da puan vermeyecekler. Bugün de eksiklerimiz top kayıplarımız oldu, hücumları sonuçlandıramadık. Bazen yavaş davrandık, maçına göre bu değişebiliyor" şeklinde konuştu.