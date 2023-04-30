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Şenol Güneş: Karanlıktan aydınlığa çıkmamız gerekiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray derbisinde 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, “Karanlıktan aydınlığa çıkmamız gerekiyor. Burada bu işareti bir kez daha gördük ama daha iyi olmalıyız. Doğru işler yaparsak daha iyi gidebileceğimizi gösterdik” dedi

Şenol Güneş: Karanlıktan aydınlığa çıkmamız gerekiyor
İHA

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray’ı 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Harika bir ambiyans vardı hava ve saha güzeldi. Rakip güçlüydü, liderdi. Futbola dair her şey olumluydu. Biz de istekliydik, önde bası yapmak istedik ama top kop kaybı yaptık. Galatasaray da topu iyi kullanarak bizim yarı sahamızda kaldı. Rakibin golü atması belki de bizi rahatlattı, sakinleştirdi. Daha iyi top kullanmaya başladık, ikinci yarı daha fazla hücuma çıktık. Daha agresif oynayıp kazanmış olduğumuz toplarla hücuma çıktık. Rakip de hamlelerini yapıp hücuma gitmeye çalıştı. Tüm oyuncularımız buna cevap verdi. Taraftarın da olağanüstü desteği vardı. Bir ara kulaklarımın sağır olduğu dönemdi” ifadelerini kullandı.

''KARANLIKTAN AYDINLIĞA ÇIKMAMIZ GEREKİYOR''

“Güzel oldu, bu maçtan kayıpla ayrılmak bizi üzerdi” diye tecrübeli çalıştırıcı, “Rakip avantajlı ama bizim için 3 puan önemliydi. Karanlıktan aydınlığa çıkmamız gerekiyor. Burada bu işareti bir kez daha gördük ama daha iyi olmalıyız. Doğru işler yaparsak daha iyi gidebileceğimizi gösterdik. 4 maçı kazandığımızda gelecek adına iyi işler yapacağız ama bugün hala 3.’yüz. Fikstüre bakmadan kendi oyuncumuzu oynayacağız. Tüm oyuncularıma ve taraftara teşekkür ediyorum. Bugün takımın hepsi savaştı. Derbiden 3 puanla ayırıldığımız için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

''OYUNUN SKORUNU HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM''

Futbolun hatalar oyunu olduğunu hatırlatan Güneş, “Bu kadar basit top kayıpları yaparsanız sıkıntı olur. Bunu ilk yarı yaşadık. Bunları yapamadığımız zaman zaten oyunu rakip sahaya yayıyoruz. Oyunda o kadar kırılma anı var ki. Galatasaray büyük takım tabii atak yapmak istiyor, biz de ona cevap verdik. Top kayıplarında sıkıntılarımız var. Bazen hırsla akıllı oynamayı karıştırıyoruz. Orta sahada Salih, Amir çok çalıştı ama top kayıpları oldu. Kanatlardan getirdiğimiz güzel ortaların gol olmasını isterdim. Futbol böyle ama bugün oyunun skorunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Yarın idman vardı, serbest bıraktım, isteyen gelsin. benden bu kadar prim alabilirler” şeklinde konuştu.

''HEPİMİZ BEŞİKTAŞ'IN BAŞARILI OLMASI İÇİN EN İYİSİNİ YAPMAK ZORUNDAYIZ''

Genel anlamda siyah-beyazlı kadroyu değerlendiren Şenol Güneş, “İyi oyuncular ama zaman zaman kötü oynuyorlar. Kötü oynadıkları zaman takıma zarar veriyorlar. Hepimiz Beşiktaş’ın başarılı olması için en iyisini yapmak zorundayız. Onları bir felsefe olarak vermeye başladıktan sonra takım adım atmaya başladı. Hepsi iyi oyuncular ama iyi oyuncu olmak yetmiyor, iyi oynamak yetiyor. Gelen, oynayanı geçmek zorunda veya oynanın yerine çıktığında iyisini yapmak zorunda. Geç oyuncu değiştirdim ama bütün oyuncular skoru iyi tuttu” cümlelerine yer verdi.
Kalan 4 maçı iyi futbolla kazanmak istediklerini belirten başarılı teknik adam, “Oyun anlayışımızı sürdürülebilir hale getirip çok gol atan ve az gol yiyen takım olmak durumundaydık. Asıl başarımız az gol yememiz” dedi.

''OKAN HOCAYI SEVERİM''

Müsabaka esnasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile arasında yaşananların sorulması üzerine Güneş, şu cevabı verdi:

“Bir oyuncumuzun el hareketi vardı. Okan hoca da 4. hakeme neden oyuncuya sarı kart gösterilmediğini sordu. Oyunda bazen kendini kaybedebiliyor. Oyuncularına haklı olarak sahip çıkacak. ‘Sakin ol, sen de aynı hareketi yaptın’ dedim. O da bana çizgiyi geçtiğimizi söyledi. Ben de ‘Çizgiyi sana yardımcı olmak için terk ettim’ dedim. Anladım ki gerginlik yapacak, uzaklaştım oradan. Severim, işini iyi yapıyor. Allah yolunu açık etsin.”

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