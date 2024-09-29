Şenol Güneş: Kazanmak istiyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor'da, teknik direktör Şenol Güneş mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

Bizim havamız iyi değil. 5 maçtır kazanamıyoruz. Yeterli seviyeye gelemedik. Oyun olarak savunmada da hücumda da sıkıntılarımız vardı. Her maça yeni umutla başlıyoruz. Güzel maç olacağını düşünüyoruz.

"BEKLEDİĞİMİZ SONUCU ALMAK İSTİYORUZ"

Rakibimizin gücünü biliyoruz ama biz takım olarak daha çok birbirleriyle oynayan oyuncuları tercih ettik. Maçı kazanmak istiyoruz. Bütün oyuncular sahaya o niyetle çıkacaklar. Elimizden geleni yapıp beklediğimiz sonucu almak istiyoruz.