Şenol Güneş: Kazanmasak moraller bitecekti

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Güneş, "5 maçtan sonra kazanmak önemliydi. Daha önce kazanmamız gereken maçlarda puan kaybederek geldik. Durumumuz hiç iyi değil. Kazanmamız önemliydi. Oyuncularımız kazanma arzusunu gösterdi. Gol arayışlarında iyiydik. İsteklerimiz kalitemizle örtüşmedi sonrasında. Hatalarımız var. İkinci yarıda kendiliğinden panik geldi, kontrolü kaybettik. Onun dışında bakınca hak ettik." dedi.