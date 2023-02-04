Şenol Güneş: Kazanmaya yetmedi

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İşte Güneş’in açıklamalarından satır başları…

"O GOL TAKIMI PANİĞE SOKTU"

”Düşündüğümüzün altında bir konsantrasyonla oynadık. Saha, alan, koşullar, rakibin oyununu biliyorduk. İlk dakikada bir atak yaptık. Sonra oyunu rakibe verdik. Rakibin uzun toplarına karşı uzun topla oynadık. Kısa paslar yapmamız gerekiyordu. Oyun git gele döndü ve bağlantı koptu. Taç atışından yediğimiz gol, takımı paniğe soktu.”

"1-0’DAN SONRA DAHA İYİ YAPTILAR"

”Aynı oyuncularla daha iyi oynayabileceğimizi düşünmemize rağmen gerekli pozisyonları bulamadık. Rakip golden sonra daha disiplinli oynadı. Oyun kontrolü bizdeydi, istediğimiz şutlar, ortalar, baskılar yeterli değildi. Bizi kontrol ederek oynadılar. Rakip bizim hatalarımızdan faydalandı. 0-0’da yaptıkları oyunu, 1-0’da daha iyi yaptılar. Motivasyon seviyemiz, kazanmaya yetmedi.”

"FORMATI TAMAMEN KOPARDI"

”Oyunun belli bölümlerinde kopmalar var. Rakibin direncini, temposunu düşerek daha tempolu oynamalıydık. Taç atıldığı zaman rakibi kontrol etmek gerekirken gol yedik. Ayağımızdaki topu rakibe verip döndük geriye. Oyunumuz, maçı kazanmaya yetmedi. Rakip de iyi kullandı. Takım oyunu oynadılar. Bizim takım oyunumuzun kopması formatı tamamen kopardı. Yeterli pozisyonumuz yoktu.”

SAKATLIKLAR İÇİN AÇIKLAMA…

”Sakatlıklar, cezalar bunlar doğal. Cenk de olmak üzere sakatlanan tüm oyuncular için üzgünüm. Rachid’i koyalım, koymayalım mı soru işaretleri vardı. Cenk bizim için önemli tabii. Sahadaki tüm oyuncular önemli. İnşallah önemli bir şeyi yoktur.”