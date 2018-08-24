Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol, UEFA Avrupa Ligi'nde Sırbistan'da 1-1 sona eren Partizan maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Sahamızda tur atlamak istiyoruz. Oyun geneline baktığımızda kazanmayı hak etmiştik" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde: "Defans arkalarında boşluk bulmayı düşündük. Dakika 27'ye kadar çok fazla atakları yoktu ama gol yedik. Sonrasında biz ataklar yaptık. Oyunun tamamında kazanmaya yakındık. Beraberlik kötü skor değil ama kazanmak istiyorduk. Sahamızda tur atlamak istiyoruz. Oyun geneline baktığımızda kazanmayı hak etmiştik. Takımın üst üste maç oynamasından dolayı eldeki takımı harmanlayarak gitmeye çalışıyoruz. Bu dönemi böyle geçmek durumundayız. Tesadüftür 3 tane rakiple oynadık Avrupa'da, 3'ü de siyah beyaz. Bazı oyuncularımızın performansını arttırması için hazırlık dönemini iyi geçirmesi gerekiyordu. Pepe çarpışmaya bağlı olarak sakatlık geçirdi ki çıkarmak zorunda kaldık.

Çok az pozisyon veriyoruz, çok gol yiyoruz. Çok pozisyona giriyoruz, az gol atıyoruz. Erzurumspor maçı hariç."



"İSTANBUL'DA İŞİ BİTİRİRİZ"

Beşiktaş'ın tek golünü atan Tolgay Arslan, "Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Kötü bir skor almadık, zor maç olacağını biliyorduk. Sanki küçük bir savaş çıktı saha içinde ama iyi oynadık, iyi savaştık. Skoru da hak ettik. İyi oynadık,skoru da hak ettik. İnşallah İstanbul'da işi bitiririz" dedi. Tolgay, "Guti ve İlhan Mansız hoca ile sürekli konuşuyoruz. Etkisini de gördük. Partizan'a attığım gol, bu sene son golüm olmayacak" şeklinde konuştu.

Larin ise şu ifadeleri kullandı: "Rakip kendi evinde oynadığı için baskı yaptı. Tempolu bir şekilde oynamaya çalıştı. Sağlam durduk ve doğru bir şekilde oynadık. Almamız gereken avantajlı skoru aldık. Her gün sıkı şekilde çalışıyorum. Hocamın söylediklerini yapmaya çalışıyorum.”

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