Şenol Güneş: Maç sonu gerginlik doğru değil

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Trabzonspor, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

Güneş kupa maçına yeni bir formatla başladıklarını belirterek, "Bu turnuvada 3 maçımız var, ilkini oynadık. Kazanmak istiyorduk ve kazandık. Çok net pozisyonlar bulduk. İkinci bölgede top kayıplarında rakip, topu iyi kullanmaya başladı. Ancak ikinci yarıda rakip oyundan koptu ve maçın hakimi bizdik. Cham etkili oldu, fakat bazı basit top kayıpları yaptı. Bunları düzeltmemiz gerekiyor. Eksiklerimizi gidermeliyiz. Grupta avantajlı başladık ve her maçı kazanmak için oynayacağız. Şimdi önümüzdeki pazar günü oynayacağımız lig maçına odaklanacağız" dedi.

REKLAM Ellerindeki oyunculardan en iyi kadroyu oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Güneş, sakat oyunculara da değinerek, "Bugün Okay, Savic, Draguş, Eren ve Enis gibi 5 oyuncumuz sakatlıklar nedeniyle kadroda değildi. Eksik bölgelerimize takviye yapacağız. Devre arasında alacağımız oyuncuları direkt oynamaları için alıyoruz. Oyun aklı çok önemli, oyun oynarken oyunu yönetmek de kritik. Maç 1-0 olsaydı ve devam etseydi panik yapabilirdik. Cham'ın yetenekleri çok iyi, 5 top kaybetti ama yine de takımı pozisyonlara soktu. Bu tür işler zaman alır, oturduğunda daha iyi olacağız. Bu dönemde moral ve öz güveni artıracak gelişmelere ihtiyacımız var. Bu maçın, takımımıza moral olmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.