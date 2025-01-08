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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Şenol Güneş: Maç sonu gerginlik doğru değil - Futbol Haberleri

        Şenol Güneş: Maç sonu gerginlik doğru değil

        Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Alanyaspor karşısında oyunun hakimi olduklarını belirterek, eksikleri düzeltmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 21:40 Güncelleme: 08.01.2025 - 21:40
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        "Maç sonu gerginlik doğru değil"
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        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Trabzonspor, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

        Güneş kupa maçına yeni bir formatla başladıklarını belirterek, "Bu turnuvada 3 maçımız var, ilkini oynadık. Kazanmak istiyorduk ve kazandık. Çok net pozisyonlar bulduk. İkinci bölgede top kayıplarında rakip, topu iyi kullanmaya başladı. Ancak ikinci yarıda rakip oyundan koptu ve maçın hakimi bizdik. Cham etkili oldu, fakat bazı basit top kayıpları yaptı. Bunları düzeltmemiz gerekiyor. Eksiklerimizi gidermeliyiz. Grupta avantajlı başladık ve her maçı kazanmak için oynayacağız. Şimdi önümüzdeki pazar günü oynayacağımız lig maçına odaklanacağız" dedi.

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        Ellerindeki oyunculardan en iyi kadroyu oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Güneş, sakat oyunculara da değinerek, "Bugün Okay, Savic, Draguş, Eren ve Enis gibi 5 oyuncumuz sakatlıklar nedeniyle kadroda değildi. Eksik bölgelerimize takviye yapacağız. Devre arasında alacağımız oyuncuları direkt oynamaları için alıyoruz. Oyun aklı çok önemli, oyun oynarken oyunu yönetmek de kritik. Maç 1-0 olsaydı ve devam etseydi panik yapabilirdik. Cham'ın yetenekleri çok iyi, 5 top kaybetti ama yine de takımı pozisyonlara soktu. Bu tür işler zaman alır, oturduğunda daha iyi olacağız. Bu dönemde moral ve öz güveni artıracak gelişmelere ihtiyacımız var. Bu maçın, takımımıza moral olmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

        Deneyimli teknik adam, maçın bitiş düdüğü sonrası yaşanan gerginlik için, "Maç sonu gerginlik doğru değil. Rakip zaten 10 kişi kalmış. Simon Banza ile rakip oyuncu devrede itişmiş. Uyardık. Maç sonu yine orası karıştı. Gidenler de yangını söndüreceğine büyütüyor. Sami Hoca da geldi, sakindi, soyunma odasında oyuncuların duruşundan rahatsız oldu. Bazen alınganlık oluyor. Başını eğip gitmesi gerekiyordu. Bizim için de geçerli bu. Öyle bir atışmanın saha sonucundan sonra sahaya yansıması oldu. İtişme falan bir şey görmedim çok ama gördüğümü de almaya çalıştım. İtişmeler oldu ama küfürleşme oldu mu bilemiyorum. Sinirlenmek doğru değil. Biz de yapıyoruz bazen, olmamalı. Sami Hoca'yı da seviyorum. Oyuncusunu da kaybetti. Bizim oyuncuya bakıp sinirlendiyse olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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