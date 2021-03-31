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Şenol Güneş: Önemli bir avantajı kullanamadık

Letonya ile 3-3 berabere kalan A Milli Takım’da Teknik Direktör Şenol Güneş karşılaşmanın ardından konuştu. Maçın bu şekilde bitmesinin morallerini bozduğunu söyleyen Güneş, önemli bir avantajı kullanamadıklarını ifade etti

Şenol Güneş: Önemli bir avantajı kullanamadık

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 3. maçında Letonya ile 3-3 berabere kalan A Milli Takım’da Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Güneş, "Üzgünüz. Oyuncular da üzgün. Düşündüğümüzü ve istediğimizi başaramadık. Bu önemli bir avantajdı bizim için ama kaybımız oldu. 2 zorlu maç sonrasında aldığımız 6 puanın ardından alacağımız 3 puan bize avantaj getirirdi. Uzun bir aradan sonra Letonya’yı yenme şansımız vardı. Oyuncular da biliyordu bunu. İlk yarıda güçlü oluğumuz anlar vardı ama fizik olarak da rakip iyiydi. Duran toplarda ve yüksek toplarda etkili oldular. Bizim adımıza bir hayal kırıklığı oldu. Kazanılması gereken bir maçta 2 puan kaybettik. Rakip için olağanüstü bir başarı ama daha çok Norveç ve Hollanda’ya kazanç oldu. Sahaya çıkan bütün oyuncular elinden geleni yaptı. Ancak top kayıplarımız oldu. Yüksek ve duran toplarda rakibe engel olamadık ve bu da skoru aleyhimize çevirdi. Rakip daha iyiydi. 2 maçın temposunu bu maçta gösteremedik. Eğer o tempo olsaydı daha etkili olabilirdik. Ama sonuçta 3 maçta 7 puan önemli. Ama bu şekilde bitince moralimiz bozuldu. Biraz kahrolma şeklinde üzüntü var. Futbolda sürprizler var ve bugün bunu gördük” diye konuştu.

"TEMPOLU OYNAYAMADIK"

3 oyuncunun adale sertliği nedeniyle oyundan çıktığını söyleyerek sözlerine devam eden Şenol Güneş, "Yorgunluk oldu. Ama saha içinde kalan yorgun isimler de vardı. Tempo artıramamamızın sebebi biraz da buydu. 60’tan sonra tempo düşmeye başladı. Değişikliklerin de çok katkı yaptığını düşünmüyorum. Bu tip dirençli, agresif oynayan takımlara karşı tempolu oynamak ve baskı oluşturmak gerekiyor. Bunu iyi yaptığımızı söyleyemeyiz. Diğer maçlarda tempomuz daha iyiydi. Oyun kurarken de buna ihtiyaç var. Özellikle 3-1’den sonra o gollerin yenilmesi bizim için çok büyük eksiklik. Duran toplarda ve seken toplarda rakibe vurdurmamamız gerekiyordu. Mesela Hollanda’dan veya Norveç’ten yeseydik bu golleri biraz daha normal diyebilirdik. Letonya bu topları iyi kullanıyor. Biraz daha dikkatli olmamız gerekiyordu" dedi.

"BİZİM ADIMIZA BÜYÜK BİR KAYIP"

Bu maçların ardından Avrupa Şampiyonası’na hazırlanacağını ifade eden Şenol Güneş, "Avrupa Şampiyonası farklı bir kulvar. Bu maça gelirken 9 puanı hedefliyorduk ama olmadı. Bu kayıplar her zaman yaşanabilir. 3 maçta 7 puan iyi de görünüyor. Norveç ya da Hollanda’dan birisiyle berabere kalıp, Letonya’yı yenseydik daha iyi olurdu. Bizim adımıza büyük bir kayıp oldu. 7 puanla lider durumdayız. Eylül ayında 3 maçımız var ve son maçımız Hollanda’yla. Bu maçlardan önce Avrupa Şampiyonası var. Mayıs ortasında kampa girip hazirana kadar hazırlanıp sonra da turnuvaya gideceğiz. Burada herkes görecek takımı" diyerek sözlerini tamamladı.

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