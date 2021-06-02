Şenol Güneş: Önemli olan gruptan çıkmak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolMilli Takım
ABONE OL

Şenol Güneş: Önemli olan gruptan çıkmak

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Turnuvanın başlangıcı benim için önemli. Hedef gruptan çıkmak. Bu 9 puandır, 7 puandır, 6 puandır, 5 puandır. Gruptan çıktıktan sonra nasıl çıktığın önemli değil. Çıkacak olan rakiple yine bir eleme daha oynayacaksın" dedi

Şenol Güneş: Önemli olan gruptan çıkmak

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları için Almanya´ya giden A Milli Futbol Takımı, şampiyona öncesi son hazırlık maçında yarın Moldova ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"GİRDİĞİMİZ YOLDA MERDİVENİN İLK BASAMAĞI İTALYA"

Dün akşam 4 oyuncuyu dışarıda bırakarak kadroyu 26 kişiye indirdiklerini, kadrodan çıkarmak durumunda kaldığı oyunculardan da memnun olduğunu söyleyen Güneş, "4 tane arkadaşımızı bıraktık. Maalesef bırakmak durumundaydık. Onlara UEFA izin vermiyor. Onlar da çok değerli. İyi de çalıştılar. Mahmut´un sıkıntıları vardı. Diğerlerinden memnundum. Başka birini de bıraksaydım aynı şeyi söyleyecektim. Akşam biraz zorlandık. Şimdi 26 oyuncu ile buradayız. Yarınki maçtan sonra da genel durumumuzu tekrar göreceğiz. İdman eksiği olan oyuncuları yarın belki kadroya almayacağım. Oynamayan oyuncuları oynatacağım. Çünkü herkes performans olarak aynı durumda değil. Girdiğimiz yolda merdivenin ilk basamağı İtalya ile başlıyor. Buradaki çalışmalar ona dönük olacak. Yapılan hataların ne olduğunu konuşuyoruz, onları istemiyoruz. Çıkarken top kayıpları, alanı kullanmak, önde baskı yapmak istemememize rağmen yapamamamız... Bütün bunların hepsini burada değerlendireceğiz. Yarınki maçı kazanmak ve iyi oynamak istiyoruz" diye konuştu.

"TURNUVANIN BAŞLANGICI BENİM İÇİN ÖNEMLİ"

Beşiktaş´a ilk geldiği dönemde de aynı bölgede bir kamp gerçekleştirdiklerinin hatırlatılması üzerine ise Şenol Güneş, "Beşiktaş´a ilk geldiğimde bu kamp yerini beğenmiştim. Geçen sene bu kamp yerine geldiğimde burası tam yapılmamıştı. Doğanın içerisindeyiz. Beşiktaş´ta iyi başlamış, iyi sonuç almıştık. Burada inşallah iyi başlayıp beklediğimiz sonucu alırız. Oyuncularımız iyi, bütün ülke bizimle birlikte. Turnuvanın başlangıcı benim için önemli. Hedef gruptan çıkmak. Bu 9 puandır, 7 puandır, 6 puandır, 5 puandır. Gruptan çıktıktan sonra nasıl çıktığın önemli değil. Çıkacak olan rakiple yine bir eleme daha oynayacaksın. İtalya´ya karşı da iyi oyun bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"OYUNCU, BÜYÜK TAKIMLARA KARŞI İSTER İSTEMEZ BİR TIK DAHA MOTİVE OLUYOR"

Milli takımın son dönemlerde büyük takımlara karşı daha iyi sonuçlar aldığının belirtilmesi üzerine ise deneyimli teknik adam, "Bu, turnuva maçı olacağı ve İtalya kendi sahasında olacağı için daha farklı bir konumda olur. Oyuncu, büyük takımlara karşı ister istemez bir tık daha motive oluyor. Avrupa Şampiyonası´nda her maçı kazanmak zorundasınız. Yarınki maçta o ciddiyeti görmek istiyoruz. Takımdaki herkesi görmek durumundayız. Onun için dalgalanmaları hoş görmek lazım. 3-4 tane şu anda eksikleri olan oyuncu var. Büyük takımlara karşı iyi oynayıp kendimizi o takımlar arasına sokmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Şenol Güneş, milli takım kampını ziyaret etmek isteyen taraftarlara da çağrıda bulundu. Güneş, herkesten izole bir ortam tercih ettiklerini ve dikkatli olmak gerektiğini vurguladı, sözlerini şöyle tamamladı: "Maske, mesafe, temizlik bizim için hala geçerli. Türkiye de inşallah iyi bir konuma geliyor, aşılarla daha iyi olacak. Burada da dikkat var. Artık tribünler dolmaya başladı. Sabır ve kontrol gerekiyor; bizim de işimiz bu, bunu yapıyoruz. Gurbette olmanın ayrı bir heyecanı var. Televizyonlardan ve gazetelerden milli takımı takip edersiniz. Sosyal medyada katılım yaparsınız. Biz o heyecanı duyuyor ve hissediyoruz. Amacımız, işimizi güzel yapalım ve başarılı olalım."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye veda etti
FUTBOLEmre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye veda etti
TFF yeni yabancı kuralını duyurdu!
FUTBOLTFF'den yabancı ve takım sayısı kararları!
Son dakika haberi Fenerbahçe'de seçim tarihi değişti
FUTBOLFenerbahçe'de seçim tarihi değişti
Son Dakika Haberi - Fenerbahçe'nin YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ - Ali Koç'un anlattığı hocanın ismi...
FUTBOLYeni hoca kim olacak?
Süper Lig kaç takımla oynanacak? TFF yeni statüyü açıkladı
FUTBOLLiglerdeki takım sayısı düşüyor!
İbrahim Yıldız: TFF kendi çalıp kendi oynuyor
FUTBOL"TFF kendi çalıp kendi oynuyor"
Zeki Çelik yarışı!
FUTBOLZeki Çelik yarışı!
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri!
FUTBOLBeşiktaş masaya oturuyor!
Trabzonspor'da taraftar tek ses: Sörloth çılgınlığı!
FUTBOLSörloth çılgınlığı!
2021-2022 sezonu formaları - Yeni sezon formaları ortaya çıktı! Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray...
FUTBOLİşte yeni sezon formaları