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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Şenol Güneş: Pes etmeden devam etmeliyiz! - Trabzonspor Haberleri

        Şenol Güneş: Pes etmeden devam etmeliyiz!

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti. Bordo-mavililerde teknik direktör Şenol Güneş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 22:44 Güncelleme: 25.11.2024 - 22:44
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        "Pes etmeden devam etmeliyiz!"
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        Trendyol Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında sahasında Adana Demirspor'u 5-0 mağlup eden Trabzonspor'da, teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

        İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

        Zor dönemden geçtiğimizi biliyoruz. 3 yenilgi sonrası bunu kazanmak önemli. Taraftar üzgün, bütün camia üzgün. Bize yakışmayan bir durum var. Bir takım oluşturmamız gerekiyor. Bizim için çok kayıp puanlar oldu. Adana Demirspor'un genç, dinamik oyuncuları var.

        "PES ETMEDEN DEVAM ETMELİYİZ"

        Golü erken bulmamız bizim için avantaj oldu. Bütün oyuncular iyi niyetli mücadele ettiler. Kazanmayı hak ettikleri bir maç oldu. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Taraftarlar şimdi sevinci paylaşıyor ama devamının gelmesi gerekiyor. Soyunma odasında herkes mutluydu. Pes etmeden devam etmek lazım. Bu maç güzeldi ama diğer maçlar böyle olmayabilir çünkü genç bir takıma karşı oynayacağız. Bu maçı geçip bir sonraki mücadeleye odaklanacağız.

        "MİLLİ TAKIM ARASI OYUNCULARA YARADI"

        Oynamayan oyuncuların bir kısmı sakatlık sebebiyleydi. Bu milli takım arası bu oyunculara yaradı. Adana Demirspor bizden daha altta görünen bir takım. Buna rağmen ciddi oynadılar. Düşünceler önemliydi, kalite ve başarıyı zamanla göreceğiz. Oyuncular yetenekleri olumlu kullanmaya başladı. Bütün oyuncularımın performansı iyiydi. Edin Visca rakibin sol tarafını çok iyi kullandı. Takımın tümü aynı duyguyu paylaştı. Güçlü rakiplere karşı daha zorluklar olacaktır.

        "İYİ OYNARLARSA DEVAM EDECEKLER"

        Bizim altyapımızdan aldığımız Salih ve Poyraz var. Salih'in çok yetenekli oyuncu olduğunu düşünüyorum. Poyraz'ın biraz daha eksikleri var. Bunları kadroda tuttuğumuzda transferleri ona göre yapacağız. Alternatif oyuncuları yerli oyunculardan oluşturacağız. İyi oynarlarsa devam edecekler, o zaman da kimseyi almayız. Önemli olan o duyguyla sahaya çıkması.

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