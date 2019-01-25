Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, BB Erzurumspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Güneş takımdan ayrılacağı konuşulan Ricardo Quaresma ile ilgili "Quaresma şu anda çıkıp, oynuyor, görev veriyoruz. Hayatın ne olacağını biz bilemeyiz. Bugün çıkacak ve futbolunu oynayacak. Maç bittikten sonra o mu gider, başkası mı gider, bunu konuşmak yerine maça konsantre olmak gerekiyor. Quaresma bunu iyi yapan bir oyuncu" ifadelerini kullandı.