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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Şenol Güneş: Rakip bize üstündü - Beşiktaş Haberleri

        Şenol Güneş: Rakip bize üstündü

        Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Yediğimiz gol sonrasında yaptığımız değişikliklerle golü yakaladık. Gergin bir maç oldu. Oyun olarak bizden üstün olmalarına rağmen beraberliği alarak hedefimize ulaşmış olduk" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 01:05 Güncelleme: 22.09.2023 - 01:05
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        "Rakip bize üstündü"
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

        İlk yarının ortasından itibaren oyuna ortak olduklarını dile getiren Şenol Güneş, "Önde baskı yaparak durdurmaya çalıştık. Bizi hep kendi sahamıza hapsetmeye, kanatlardan getirdikleri ataklarla gole gitmeye çalıştılar. Zaman zaman bunda başarılı oldular. İlk yarının 15, 20 dakikada sahamızda daha fazla kaldılar. Korner sayısı da fazla oldu ki duran topları da iyi bir takımlar. İlk yarının ortasından sonra oyuna ortak olduk. İkinci yarı başında yine aynı şeyi yapmaya çalıştılar. Oyunu taşıdığımız dönem içinde en azından buradan beraberlikle ayrılıp, kendi sahamıza döndüğümüzde bir avantaj yakalayalım çünkü grubun en güçlü takımlarından birisi. Rakibimiz olacak bir takım olarak gördük. Yediğimiz gol sonrasında yaptığımız değişikliklerle golü yakaladık. Gergin bir maç oldu. Oyun olarak bizden üstün olmalarına rağmen beraberliği alarak hedefimize ulaşmış olduk" ifadelerini kullandı.

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        "BUGÜN İTİBARİYLA RAKİP BİZE ÜSTÜNDÜ"

        Club Brugge´un kendilerine oyun üstünlüğü sağladığını dile getiren Şenol Güneş, "Özellikle ikinci yarıda kanatlardan getirdikleri ataklarda ki ortada Vanaken´i tutmak ve orta sahayı kontrol etmek için Ege´yi düşündük. O da gayet başarılıydı. Bir pozisyonda kaçırdı onda da golü yedik. Çünkü o da akıllı bir oyuncu. Kanatlardan gelen ataklarla pozisyon ürettiler. Mert zaman zaman ortaya çıktı, başarılı oynadı. Cenk´in de uzun zaman sonra buna ihtiyacı vardı. Geçen maç oyun başında başlamıştık, dışarı almıştık. Şimdi az süre de alsa daha çok katkı yaptı, iştahlıydı. Bütün oyuncular iştahlıydı. Bu benim için önemliydi, diğerleri düzeltilebilecek şeyler. Dün de söylemiştim rakibin bize üstün olarak oynadığı maç yok ama bugün itibariyle rakip bize üstündü. Biz de biraz savunmada kalmayı tercih etmek durumunda kaldık" diye konuştu.

        "BAILLY HENÜZ TAM DEĞİL AMA BAŞARILI"

        Transferin son günlerinden takıma dahil edilen Bailly´nin fiziksel olarak tam hazır olmamasına rağmen başarılı olduğunu ifade eden Güneş, şöyle konuştu:

        "Takımın tamamına bakarsak sezon başında hazırlık dönemi geçiren oyuncuları, daha sonradan gelen oyuncularımız var. Bir dalgalanma geçirdiğimiz gerçek. Bu normal bir şey. Oyuncuların performanslarını yukarı çıkartıp, takım uyumu içinde oynatmaya çalışıyoruz. Cenk örneğinde olduğu gibi. Ege´yi de sezon başından beri oyuna koyuyoruz. Kendine güveni var. Olumlu olduğunu, iyi oynadığını düşünüyorum. Stoperlerimiz de iyiydi. Biri sakatlıktan döndü, ufak bir rahatsızlığı vardı Amartey´in. Bailly´de yorgunluktan. Hem müsabaka hem de fiziksel olarak tam değil ama başarılı buluyorum."

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