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Şenol Güneş, Redmond'a güveniyor

Beşiktaş’ın, Süper Lig’de oynadığı son 5 maçta 4 gol, 3 asistlik performans sergileyen Nathan Redmond, Galatasaray derbisinde Teknik Direktör Şenol Güneş’in en güvendiği isimlerin başında geliyor.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Şenol Güneş, Redmond'a güveniyor

    Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, 30 Nisan Pazar günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.
  • Şenol Güneş, Redmond'a güveniyor

    Geçtiğimiz hafta hem sarı-kırmızılıların hem de Fenerbahçe’nin puan kaybetmesiyle zirve yarışına daha sıkı tutunan Kara Kartal, bu zorlu derbide tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor. 
  • Şenol Güneş, Redmond'a güveniyor

    Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, son haftalarda özellikle hücum hattında sergiledikleri etkili oyunu Galatasaray karşısında da göstererek sonuca gitmek istiyor.
  • Şenol Güneş, Redmond'a güveniyor

    Aboubakar - Cenk ikilisinin yanı sıra pazar günü Vodafone Park’ta, Beşiktaş’ın en etkilisi silahlarından biri de Redmond olacak.

     
  • Şenol Güneş, Redmond'a güveniyor

    Son 12 golün 7’sine direkt katkı Sezon başında beklenen performansı ortaya koyamayan Redmond, son haftalarda ise adeta fırtına gibi esiyor. Siyah-beyazlıların ligde oynadığı son 5 mücadelenin 4’ünde 4 gol, 3 asiste imza atan İngiliz futbolcu, sadece golsüz beraberlikle sona eren Trabzonspor deplasmanında sessiz kaldı.
  • Şenol Güneş, Redmond'a güveniyor

    Kartal’ın attığı son 12 golün 7’sine direkt katkı sağlayan 29 yaşındaki futbolcu, özellikle ikinci yarısında oyuna girdiği Fenerbahçe karşılaşmasında 1 gol, 3 asist ile 4-2’lik zaferin mimarı olmuştu
  • Şenol Güneş, Redmond'a güveniyor

    Nathan Redmond, siyah-beyazlı takımla Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda toplam 25 müsabakada 6 gol, 6 asist yaptı.
  • Şenol Güneş, Redmond'a güveniyor

    Ghezzal’ın yokluğunda hücum hattını yönetecek Sakatlığı sebebiyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek olan Ghezzal’ın yokluğunda Teknik Direktör Şenol Güneş, hücum organizasyonlarını Redmond üzerinden şekillendirecek.

     

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