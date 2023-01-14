Şenol Güneş: "Talihsiz gol, bizi oyundan düşürmedi"

İHA

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Konyaspor’u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Konyaspor'un son zamanlarda maç kazanamadığını ancak yenilmediğini ve deplasmanda aldıkları bu galibiyetin sevindirici olduğunu söyleyen Güneş, "Galibiyet iki tarafa da gelebilirdi. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. İki tarafın da kazanmaya ihtiyacı vardı. Oyun başında yediğimiz talihsiz gol, bizi oyundan düşürmedi. Bu güzel bir şey. İlk başta biraz demoralize oldular ama sonra toparladılar. Oyun olarak sıkıntımız olmadı ama daha fazla pozisyon üretmemiz gerekirdi. Yavaş oynadık, onun dışında eksik, deplasmanda maç kazanamayan bir takım olarak ikinci yarı git gele cevap verdik ve son dakikalarda önde baskı yaparak gol attık, maçı kazandık. Takımın artıları fazlaydı. Konyaspor'a göre daha üstündük. Yine de eksiklerimiz var. Moral açısından kazanmaya çok ihtiyacımız vardı. Sonuna kadar arkadaşlarımız bunu yaptı. Bir arkadaşın hatasını bu gayretle diğerleri kapatmış oldu. Takım olmak için buna ihtiyaç var" dedi.

Skora etki eden, sonradan oyuna giren oyuncuların performansından mutlu olduğunu kaydeden deneyimli çalıştırıcı, "Daha iyi oynayan ve kazanan bir takıma dönüştürürüz. Geriye bakmadan şimdi ileri bakarak çarşamba günü maça hazırlanacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Konyaspor'a da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Gidecek, gelecek konusunda hiçbir şey yok"

Şenol Güneş, transfer konusunda gelen soruya ise, "Bir defa şu bulunduğumuz durumdan, daha iyi bir yere gitmemiz lazım. Ben bunu söylerken oyunculara da söylüyorum. Birebir üstün olacaksınız. İyi bir takımız, iyi bir oyuncularımız var ve 11’e 11 üstün olacağız. Bunu bütün parametrelere bakınca görürsünüz zaten. Oyunda üstünlüğümüz var ama hatalarımız da var. Pas hatalarımız da var. Bazen uzun topları gereksiz atmamız var. Top kaybında dönen pozisyonlar var. Tercih hatalarımız da var ama iyi işlerimiz de var. Bütün bunları düzeltmek mutlaka zaman alacak. Bir de oyuncu değişiklikleri yapıyoruz. Maçı kim oynarsa oynasın maça katkı yapması zaman alıyor. Rakibi kendi sahasında hapsedip daha fazla pozisyon üreten rakibe daha az pozisyon veren takımı ben de hayal ediyorum ama bugün işte özellikle böyle maç kazanmanın onlara moral ve güven artısı olacağını düşünüyorum. Bu dönemleri aştığımızda bir de buna bağlı olarak giden gelen oyuncular kesinleştirdiğimiz zaman o zaman takım olur. Gidecek, gelecek konusunda hiçbir şey yok. Bunlar son gün karar verilir ama ihtimalleri vardı. Weghorst bunlardan biriydi. Gitti, kendisine başarılar diliyoruz. Şartlar onu getirdi. Şimdi ellerimizdekini değerlendireceğiz. Onlara da takviye orada veya başka mevkide, kulübün ekonomik gücüne takımın ihtiyacına göre değerlendireceğiz. Bunları zaten dışarda konuşmadım ama herkes bildiğini yazıyor. Hiçbir oyuncuyla ilgili kararım yok. Şimdi elimde olan oyuncuları sahaya sürdüm. Yarın ne gelişme olur onu bilmiyorum. Oynayan da gidebilir, oynamayan da gidebilir. Ona bakacağız. Ben şu an çarşamba günü oynayacağımız maça bakacağım. Şu an oyuncularımız sezon başından beri en iyi seviyede kullanmak istiyoruz. Henüz o seviyeye gelmedik" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'ın aldığı puan yeterli değil"

Güneş mevcut puan durumuyla alakalı olarak yaptığı açıklamada, "Benim hesabım diye bir şey yok. Takımın hesabı. Biz puan ortalamasının altındayız zaten. Sezon başından beri baktığınızda zaten öyle olup, olmasaydı belki bende gelmeyecektim. Burada mühim olan Beşiktaş'ın başarısı. Benden önceki hoca da katkı yaptı. Biz de katkı yapmaya çalışacağız. Burada önemli olan Beşiktaş'ın iyi olabilmesi. Puan olarak Beşiktaş'ın aldığı puan yeterli değil. Oyunumuzda yeterli değil" diye konuştu.