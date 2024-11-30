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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Şenol Güneş: Telaşımız engel oldu - Trabzonspor Haberleri

        Şenol Güneş: Telaşımız engel oldu

        Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-1 mağlup oldukları Alanyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 21:58 Güncelleme: 30.11.2024 - 22:10
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        "Telaşımız engel oldu"
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        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "İLK YARIDA PENALTI HARİÇ OLUMSUZ BİR ŞEY YOK"

        Mücadeleyi değerlendiren Şenol Güneş: "Oyun öyle bir hale geldi ki... Her şey bizim kontrolümüzde, gol de bulduk, arkasından pozisyonlar da bulduk. Hiç gereksiz bir pozisyonda penaltı. İlk yarıda ortada penaltı dışında olumsuz bir şey yok. İkinci yarıya daha iyi başlayacağımızı düşünürken, rakibin atak yaptığı 10-15 dakika var, golü de yedik. Ondan sonra oyunu dengeledik" dedi.

        "BİZİMKİLER PANİKLE OYNAMAYA BAŞLADI"

        Böyle bir sonuç beklemediklerini söyleyen Güneş, "Rakip 10 kişi kaldı ama ondan sonra oyun yok, bizimkiler panikle oynamaya başladı. Tedaviler, sakatlıklar, atılmayan fauller, taçlar. Eğer bu maçta 10 dakika veriyorsa, diğer maçlarda neden 12-15 dakika verilmiyor onu anlamıyorum. Pozisyonlarımız var ama telaşımız daha fazla pozisyona engel oldu. Oyunun akılcı tarafının dikkatini kaybedince rakip 3 puanı aldı. Böyle bir sonucu beklemiyorduk." ifadelerini kullandı.

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