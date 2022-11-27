''KATAR'DA OLMANI BEKLERDİM''

Tecrübeli teknik direktör Güneş'in Dele Alli'ye, “Seni burada görmem hoş olmadı! Şu an Katar’da olmanı beklerdim. Daha önceleri olduğu gibi Milli Takım’da olman lazımdı. O halin ile bu takımın beyni olursun. Bu halin ile kadroya zor girersin. Birçok örnek var. Mario Gomez, Ricardo Quaresma, Burak Yılmaz gibi... Yeniden milli takımlarına döndüler, transferler yaptılar. Sıra sende. Ara transferi sana göre yapacağız. Kalite olarak örnek verdiğim hiçbir oyuncudan geride değil, öndesin” dediği öğrenildi.