Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şenol Güneş'ten derbi açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniyespor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Şenol Güneş'ten derbi açıklaması

    "HİÇBİR ŞEY YAPMADIK"

    "Bütün istatistikler yardımcı unsurlardır. Kazanmak, gol yemeden galibiyet almak, goller atmak önemli. Ancak, asıl önemli olan oyun felsefesi. Bu konuda hala düşündüğümüzün gerisindeyiz ama oyuncuların iyi niyeti, istekleri önemli. 1 hafta önce bu yapıdan çok uzaktık. Hiçbir şey yapmadık."
  • Şenol Güneş'ten derbi açıklaması

    "OLUMLU TARAFLARIMIZ FAZLA"

    2-0'ı yakaladık ama 1-0'ken oyunu daha iyi yönetmeliydik. Oyunu yöneten, hızlandıran, yavaşlatan takım olmalıyız. Takım olmaya çalışan bir ekip olarak olumlu taraflar daha fazla. 2-0 kazandık, gol yemedik. Geçen hafta da gol yemedik. Daha fazla gol atabilirdik, öyle pozisyonlar vardı.
  • Şenol Güneş'ten derbi açıklaması

    "FAVORİYDİK, KAZANDIK"

    "Rakibimizin de durumunu anlamak lazım. Bir alt ligden geldi. Olağanüstü işler yaptı. Gücü oranında bakınca... Elinden gelen gayreti gösterdi. Hızlı başladılar ama dirençleri kırılınca oyun lehimize döndü. Maçtan önce favori olan takımın kazanması gerçekleşti."
  • Şenol Güneş'ten derbi açıklaması

    OYUNCULARIN PERFORMANSLARI

    "Oyuncular yükseliyorsa kendileri yapıyordur, biz onlara yardım ediyoruz. Rehberlik yapıyoruz, yol gösteriyoruz. Nihayetinde katkı yaptığımız, teknik heyetin, yönetimin herkesi katkısı vardır ama oyuncunun kendisidir. Almak istemeyene hiçbir şey veremezsiniz. Almak isteyene herkes bir şeyler verir. Havadan bile aldığı nefesten, içtiği sudan performansı artar."
  • Şenol Güneş'ten derbi açıklaması

    "KADRO YETERLİ Mİ, DEĞİL Mİ?"

    "Bugün itibarıyla baktığımız zaman takımın sezon başından beri kayıp puanlarını konuşmak istemiyoruz. Çünkü hatalarımız, eksiklerimiz, dalgalanmalarımız var. Bir kadro oluşuyor. Bu yeterli mi değil mi, sezon sonuna kadar oynayacağımız maçlardaki duruma bağlı. Oyuncular gelişirse değişirse sorunlar azalır. Kulüp de, biz de rahatlarız. Yoksa oyuncuları değiştirmek... Gidenler oluyor. Keşke gitmeseler, elimizdeki oyuncular oynasın. Randıman alamadığımız zaman bu kulüp, büyük kulüp. Herkes başarı bekliyor. Umarım hep iyi olur. Kazanmak güzel."
  • Şenol Güneş'ten derbi açıklaması

    GALATASARAY MAÇI AÇIKLAMASI

    "Şenol Güneş: "Bir hafta önce bir maç yaptık, orada 2 puan kaybettik. Geride kaldı. Bir hafta sonra bir maç daha var, ona da zaman var. Bugün maç oynadık. Bunu konuşalım. Zamanı gelince değerlendiririz. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor bunlar büyük takımlar. Bunlarla oynanan maçın favorisi yoktur. Yüreğinizi koymanız, yeteneklerinizi ortaya koymanız önemli. Güzel maç olmasını istiyorum."
  • Şenol Güneş'ten derbi açıklaması

    BAYRAM MESAJI

    "Ramazan Bayramı, 23 Nisan ve galibiyet. 3 bayramı gördük. Olumsuz bir hava yok. Yarın bunu paylaşacağız. Çocuklar yarın gelecekler. Camianın içindeki herkesi antrenman sahamızda karnaval havasında ağırlamak istiyoruz. Saat 12'de hem idman, hem yenileme olacak. İnsanların ruhunun dinlenmesi, en iyi yenileme olur."
  • Şenol Güneş'ten derbi açıklaması

    N'KOUDOU AÇIKLAMASI

     "N'Koudou ile ilgili fikrimde değişen bir şey yok. O gün ihtiyaç vardı, bugün ihtiyacımız yoktu, kadroya almadık. Onur Bulut hasta olduğu için oynamadı. Rosier de son haftalarda iyi gidiyor. İyi oynadı, daha iyi oynayacağını düşünüyorum."

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.