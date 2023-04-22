"KADRO YETERLİ Mİ, DEĞİL Mİ?"

"Bugün itibarıyla baktığımız zaman takımın sezon başından beri kayıp puanlarını konuşmak istemiyoruz. Çünkü hatalarımız, eksiklerimiz, dalgalanmalarımız var. Bir kadro oluşuyor. Bu yeterli mi değil mi, sezon sonuna kadar oynayacağımız maçlardaki duruma bağlı. Oyuncular gelişirse değişirse sorunlar azalır. Kulüp de, biz de rahatlarız. Yoksa oyuncuları değiştirmek... Gidenler oluyor. Keşke gitmeseler, elimizdeki oyuncular oynasın. Randıman alamadığımız zaman bu kulüp, büyük kulüp. Herkes başarı bekliyor. Umarım hep iyi olur. Kazanmak güzel."