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Güneş'ten fikstür tepkisi! "Adaletli olunsun"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Malmö ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli hoca derbi haftasında oluşturulan fikstüre tepki gösterdi

03 Ekim 2018 Çarşamba, 21:55 | Güncelleme:

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda Malmö ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında Şenol Güneş önemli değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli hoca derbi haftasında oluşturulan fikstüre tepki gösterdi.

"Maçın dostluk içinde geçmesini istiyorum." diyen Güneş, "Keyifli bir futbol olmasını diliyorum tabii ki kazanmak için sahaya çıkacağız. Malmö takım oyununu iyi oynayan ve tüm taktik sistemlerine geçiş yapan bir takım. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Kendimizi de güçlü hissediyoruz. Zor bir maçı kazanarak bitirmek istiyoruz." dedi.

Atiba ve Güven'in UEFA listesinde olmadığını hatırlatan deneyimli çalıştırıcı, "Adriano'nun sakatlığı var. Birkaç oyuncumuzun gribal enfeksiyonu var. Bakacağız duruma göre çıkabileceğimiz en iyi kadroyla sahada olacağız. Bizde de Malmö'de de iyi oyuncular var. Karşımızdaki takım sıradan bir takım değil. Takım oyununu iyi oynayan, bireysel anlamda yetenekli oyuncuları olan bir rakibe karşı oynayacağız. Pepe'yi büyük ihtimal kullanacağım. Quaresma'yla ilgili kararı vermedim. Rakibin durumuna göre ve oyuncularımın durumuna göre son kararı antrenmandan sonra vereceğim." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE MAÇINI PAZARTESİ OYNADIK, O DA PAZAR OLABİLİRDİ"

Şenol Güneş, "Ben söylediğim konularda bize ayrıcalık yapılsın demiyorum. Adaletli olunsun. Fenerbahçe maçını pazartesi oynadık, o da pazar olabilirdi. Aynı hafta, Galatasaray maçının olduğu hafta, biz perşembe oynuyoruz ve Galatasaray maçını Pazar günü oynuyoruz, Fenerbahçe aynı gün oynuyor bizimle, onlar pazartesi oynuyor. Bunu konuşarak biz gündeme getirmek istemiyoruz. Doğru değil. Yapılmazsa da saygı duyacağız. Çok önemli değil. O günün koşulları neyse o karar verilir. Atiba ve Güven listede yok, Negredo'yu listeye aldım o da yok." dedi.

 

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