Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Şenol Güneş'ten kadro dışı açıklaması - Trabzonspor Haberleri

        Şenol Güneş'ten kadro dışı açıklaması

        Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe maçının öncesinde bazı oyuncuları kadro dışı bırakacağına dair iddialara ilişkin, "Kadro dışı düşüncemiz yok" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2024 - 18:43 Güncelleme: 03.11.2024 - 18:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şenol Güneş'ten kadro dışı açıklaması!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

        "BÜTÜN OYUNCULAR HAZIR"

        Şenol Güneş yaptığı açıklamada, "Savic tam hazır değil. Sakatlığı düzeldi, yeni başladı. Maçı kaldıracak durumda değildi, bu yüzden yok. Serdar'ın sakatlığı vardı. Diğer arkadaşlarımız zaman zaman şans buldu ama onları değil başka oyuncuları değerlendiriyoruz. Bu maçın ambiyansını taşıyacak oyuncuları kullandık. Bütün oyuncular hazır. Oyunun gidişine göre bu 11'le başlayıp başka 11'le bitirebiliriz. Gayet doğaldır." ifadelerini kullandı.

        Deneyimli teknik adam, "Rakibin ne oynayacağı da önemli. Kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe de kazanmak istiyor. Herkesin 3 puana ihtiyacı var. Zaman zaman hücum zaman zaman savunmayı düşüneceğiz. Maçı kazanmak için arzu etmek gerekir ama rakibin oyuncu kalitesini de düşünmek zorundayız." dedi.

        "KADRO DIŞI DÜŞÜNCEMİZ YOK"

        Şenol Güneş ayrıca, "Trabzonspor iyi sonuçlar bekliyor. Hangi maç olursa olsun... Bir kadro oluşturmaya çalışacağız. Kadro dışı düşüncemiz yok. Disiplinsizlik yok. Hepsinin iyi niyetinden eminim ama sahada katkı yapmak önemli. Göztepe maçında takım olarak kötüydük, rahat kazanacağımız maçı kaybettik. Kazanılacak bir maçtı. Hep söylüyorum, futbol bıranşına bakarsak başkan, yönetim yaptığı gayretiyle hazırlanıyor. Biz de öyleyiz. Bugün itibarıyla sahaya çıkınca buna çalışacağız. Ne kadar yetecek sahada göreceğiz. Güçlü bir takıma karşı kendimizi test etme şansımız var. Zaten 3 puana ihtiyacımız var. Her şeyi göreceğimiz maç olacak. Zor maç, bunu biliyoruz. Zorluk aşarak bir yere gelmek lazım. Göztepe maçında kaybedilen puanları geri getiremeyiz. Mutlaka çok daha iyi oynayacağız. Duygusal tepki vereceğiz. Daha iyi oyun bekliyorum." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 ölü, çok sayıda yaralı
        Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 ölü, çok sayıda yaralı
        Dev maçta 11'ler belli oldu!
        Dev maçta 11'ler belli oldu!
        Akılalmaz ölüm! Lastiği değiştirirken kafasına bijon anahtarı fırladı
        Akılalmaz ölüm! Lastiği değiştirirken kafasına bijon anahtarı fırladı
        Ters yönden gelip ölüm saçtı! 3 kişi hayatını kaybetti
        Ters yönden gelip ölüm saçtı! 3 kişi hayatını kaybetti
        Kına gecesinde ortalık karıştı! Kamyonetle kalabalığa daldı
        Kına gecesinde ortalık karıştı! Kamyonetle kalabalığa daldı
        Kapı kapı dolaşıp oy istedi
        Kapı kapı dolaşıp oy istedi
        ABD'de kıyasıya seçim yarışı
        ABD'de kıyasıya seçim yarışı
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        Araç kiralama şirketlerine Maliye denetimi
        Araç kiralama şirketlerine Maliye denetimi
        S&P'den asgari ücret yorumu
        S&P'den asgari ücret yorumu
        "Tehlike çanları çalıyor"
        "Tehlike çanları çalıyor"
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Kemerburgaz kararı Okan Buruk’ta!
        Kemerburgaz kararı Okan Buruk’ta!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        Trump'tan Harris'e suçlama: Ben barışın adayıyım
        Trump'tan Harris'e suçlama: Ben barışın adayıyım
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        Erotik film furyasının sonucu
        Erotik film furyasının sonucu
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        Gandalf mı Dumbledore mu?
        Gandalf mı Dumbledore mu?